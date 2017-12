Guadagnare con YouTube: quante visualizzazioni occorrono?

YouTube è una delle piattaforme più popolari e visitate su internet dove è possibile caricare, archiviare e condividere tutti i tipi di file gratuitamente in formato video, su argomenti diversi, dedicati a gusti e interessi diversi.

Su YouTube ci sono video brevi, ci sono tutorial, guide di aiuto, video musicali professionali o amatoriali, documentari, film e produzione di ogni genere. YouTube permette a chiunque di caricare video e monetizzarli.

LEGGI ANCHE: Come diventare famosi su YouTube

Come guadagnare con YouTube

Per guadagnare con YouTube basta richiederne la partnership tramite questo link. Adesso dovresti trovarti nel tuo pannello di gestione dell’account. Clicca su attiva nel riquadro della monetizzazione e segui la procedura guidata. Ci vorranno solamente pochi minuti.

Nota: dal 2016 YouTube ha introdotto una nuova regola, infatti prima che i tuoi video vengano monetizzati dovrai raggiungere le 10.000 visualizzazioni complessive.

Quanti soldi si possono guadagnare con YouTube?

Non ci sono dei dati esatti che indicano i guadagni che possiamo ottenere con YouTube ma possiamo fare una stima. Si stima che per ogni 1.000 visualizzazioni si possa guadagnare dai 0,50€ ai 2,00€.

Questo numero però può variare da diversi fattori come: click sugli annunci, visualizzazione dell’annuncio per più di 30 secondi e il tipo di pubblicità.

Ti potrebbe interessare anche il Case Study di Emanuele Perini che nel suo articolo ci spiega come è riuscito a guadagnare oltre 50€ al giorno con il suo canale YouTube dopo soli 12 mesi. Secondo le statistiche che abbiamo visto si può dedurre che un video che raggiunge un milione di visualizzazioni possa guadagnare più o meno 1.000€.

Basta avere 10-15 video di questo tipo per assicurarti un reddito mensile non trascurabile.

Questo però non significa che guadagnare con YouTube sia così semplice, anzi. Partire è il passo più difficile, ma una volta che avrai iniziato a pubblicare video di qualità le visualizzazioni e gli iscritti incominceranno ad arrivare spontaneamente.

LEGGI ANCHE: YouTube: tra strike, copyright e fair use

Non ci sono segreti per guadagnare con YouTube, l’unico modo per fare tanti soldi con questa piattaforma è caricare video belli e che piacciano al pubblico. Per capire cosa piace al pubblico di YouTube ti consiglio di dare un’occhiata alla pagina tendenze. Qui potrai farti un’idea su cosa potresti pubblicare.

Tool per scoprire i guadagni con YouTube

Se vuoi scoprire quanto guadagna il tuo canale preferito su YouTube o qualsiasi altro canale, oggi lo puoi fare. Grazie al tool SocialBlade avrai la possibilità di accedere a delle statistiche dove potrai scoprire quante visualizzazioni e iscritti riceve quel canale ogni giorno e i guadagni stimati.