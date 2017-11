Noleggiare un jet privato: una tendenza in forte crescita

In un mondo sempre in movimento e con tempi sempre più accelerati, il mezzo preferito per gli spostamenti è senza dubbio l’aereo. Pratico e veloce permette infatti di raggiungere le grandi città e le nazioni più lontane nel giro di qualche ora, evitando strazianti code in autostrada o viaggi super stressanti in treno.

Negli ultimi tempi però spostarsi in aereo sta diventando sempre più difficile, tra voli in ritardo o addirittura cancellati si rischia spesso di non riuscire a raggiungere la meta desiderata. Le compagnie low cost si battono tutti i giorni per il prezzo più basso, e offerte di voli a 9,99 euro riescono a riempire un aereo in pochi minuti. Ma se da un lato questi prezzi ci permettono di girare il mondo con poco budget, dall’altro troviamo spesso una qualità dei servizi bassa e inefficiente; e chi per lavoro è costretto a viaggiare molto e ogni giorno deve salire anche su due o tre aerei per poter partecipare a riunioni o ad eventi, non può permettersi di rimanere bloccato in aeroporto senza sapere se e quando potrà raggiungere la destinazione.

Se affidarsi ad un jet privato può sembrare una soluzione solo per i più facoltosi, è bene sapere che nell’ultimo periodo si è evidenziata in questa direzione una forte crescita del mercato. È infatti un’ottima soluzione per tutte quelle persone che desiderano viaggiare in comodità e che, soprattutto, non possono permettersi di sprecare ore ed ore in coda al check-in o in una sala d’attesa per aspettare il proprio aereo in ritardo.

Proprio grazie alla continua crescita della domanda, noleggiare un jet privato è diventato molto più che facile. Numerose aziende che operano in questo mercato si sono infatti dotate di strumenti e servizi che permettono al cliente di programmare un viaggio in meno di cinque minuti. Tra i leader del settore, JetApp.it offre ad esempio la possibilità di pianificare il proprio volo tramite una semplice App e procedere al pagamento con in più moderni sistemi, come carta di credito o PayPal.

Con un aereo privato non ci sono programmi da seguire, poiché l’itinerario, l’orario e il giorno vengono scelti in totale libertà. Basta infatti collegarsi al sito dell’azienda, selezionare le città di partenza e arrivo, la data e l’orario preferito. Non ci sono nemmeno limitazioni sui passeggeri, si può infatti noleggiare un jet anche per una sola persona; e per una tratta più lunga, magari verso un luogo di vacanza, è possibile trasportare anche venti o cento persone. L’utente finale non dovrà preoccuparsi di nessuna pratica burocratica ma, una volta prenotato, dovrà solo attendere il giorno della partenza e godersi il viaggio con tutto il confort e la sicurezza che solo un volo privato può garantire.