Le azioni italiane sono sicuramente in netto rialzo rispetto al periodo buio recentemente trascorso. Per questo, in un’ottica di investimento, si tendono a cercare le azioni che possano avere un gran vantaggio nei primi mesi del prossimo anno. Sono tante le azioni italiane su cui si può puntare, ma ovviamente bisogna fare una scelta di investimento congrua con la propria strategia. Ecco quali sono tutti gli investimenti che si possono fare nel 2018 e quali azioni italiane scegliere.

Azioni italiane: su cosa investire nel 2018?

Stando alle analisi dei massimi esperti di finanza, il mercato bancario è sicuramente quello più gettonato. Quest’anno gli investimenti maggiori sono arrivati proprio da lì, dunque è necessario capire se questo settore potrà dare ancora molto nel prossimo anno. A quanto pare ci dovrebbe essere una netta risalita, anzi, i più esperti pensano che proprio il comparto bancario possa risollevare tutto il mercato azionario presente nel nostro Paese.

Il punto massimo si avrà dunque nel primo semestre del nuovo anno, ma ovviamente le carte in tavola possono cambiare. Attualmente le banche italiane godono di buona salute, dunque un investimento su questo reparto potrebbe essere un ottimo modo per guadagnare soldi. Bisogna solamente capire su quali titoli poter investire, ma al momento tutto il mercato sembra andare avanti verso un’escalation di successi. L’ultimo mese dell’anno saprà dirci con chiarezza quali saranno le banche più in salute.

Ecco le aziende italiane su cui puntare per il prossimo anno

Molte aziende italiane stanno comunque riscuotendo moltissimi successi anche negli indici di borsa. Su tutti Generali Assicurazioni, che potrebbe essere un buon investimento. Il comparto assicurativo può essere una carta vincente per gli investimenti del 2018. Anche il settore motoristico potrà dare una svolta al mercato azionario italiano: FCA e Ferrari sono in forte crescita nel 2018, visto anche le nuove uscite del gruppo Fiat Chrysler.

Questo potrebbe dare una spinta notevole per chi deciderà di investire su questo settore. Eni e Luxottica continuano la loro corsa verso la crescita: entrambe possono fare la differenza nel nuovo anno. Tra tutte spicca anche la Juventus. I successi della squadra bianconera spingono verso l’alto il segno della compagine torinese e la forza del brand è davvero notevole. Puntare tutto sui bianconeri potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro: il calcio, soprattutto in Italia, può dare molte soddisfazioni anche agli investitori.