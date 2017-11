Anche quest’anno è arrivato il tanto atteso Black Friday, il venerdì nero che negli Stati Uniti segue il giorno del Ringraziamento e dà inizio allo shopping natalizio. Secondo alcuni, il nome deriverebbe da un’espressione usata dalla polizia di Philadelphia, verso la fine degli anni Sessanta, in seguito ai disagi causati al traffico durante questa giornata di grandi sconti; altri invece sostengono che questo termine sia riconducibile alle annotazioni sulle entrate delle attività commerciali, che nell’arco di questa giornata passerebbero dal conto in rosso, indicatore di perdite, al conto in nero, sinonimo di guadagni.

Anche quest’anno Amazon, il marchio più famoso dello shopping online, ha dato il via al Black Friday proponendo offerte interessantissime su una vasta gamma di prodotti come smartphone, computer, tablet, console per videogiochi, dispositivi di rete, prodotti per la casa e tanto altro. Le offerte di Amazon si suddividono in offerte del giorno che durano 24 ore e offerte lampo che durano solo per un lasso di tempo limitato. Vediamo nel dettaglio le migliori offerte del Black Friday 2017.

Black Friday Amazon 2017 migliori offerte tech: smartphone, tablet e pc portatili

Tra i prodotti più interessanti di questo Amazon Black Friday ci sono indubbiamente gli smartphone: per esempio Apple offre a prezzi eccezionali diversi tipi di iPhone ricondizionati, come l’iPhone 6s Plus, l’iPhone 7 e l’iPhone 7 Plus.

Anche per quanto riguarda i tablet e i pc portatili si possono trovare numerose offerte, come l’Acer notebook Aspire con Ram da 8 GB e display LCD da 15,6”, venduto a 130 euro in meno; il Huawei Matebook D Notebook con display da 15,6” FHD, a 200 euro in meno; il Lenovo Yoga 520-14IKB convertibile con display da 14.0” FullHD IPS Touch con 4 GB di RAM e scheda grafica integrata, disponibile anche questo con 200 euro di sconto.

Tra i tablet in offerta si può trovare invece il Lenovo Tab con display da 10” IPS, una RAM da 16GB e una fotocamera integrata da 5.0 Megapixel con auto focus a 179,00 euro anziché 229,00 euro; oppure il Huawei Mediapad T3 wifi con display da 10” a 129,90 euro invece che 199,90 euro. Ma se si vuole acquistare un tablet con meno di 50 euro si può scegliere il nuovo Tablet Fire 7 con schermo da 7” e 8GB disponibile a 49,99 euro.

Black Friday Amazon 2017 migliori offerte casa: robot da cucina, aspirapolvere e avvitatori

Ormai la tecnologia si è fatta spazio anche tra le mura domestiche e i prodotti dedicati alla domotica sono sempre più accessibili; non a caso Amazon ha riservato a questa categoria un’intera sezione di offerte per questo Black Friday. Tra i prodotti scontati disponibili per tutta la giornata di oggi è possibile trovare: il trapano avvitatore autosense Black+Decker con doppia batteria e valigetta inclusa; il martello perforatore Bosch Professional con attacco SDS-Max da 1150 W; la macchinetta del caffè Nespresso e il nuovissimo robot aspirapolvere iRobot Roomba, che pulisce da solo ogni tipo di pavimento e tappeti, ed è ideale anche per raccogliere i peli di animali domestici.

Black Friday Amazon 2017 migliori offerte abbigliamento: scarpe, accessori e vestiti

Anche per quanto riguarda l’abbigliamento, oggi è possibile acquistare numerosi articoli a prezzi molto vantaggiosi, come ad esempio vestiti, giubbotti, giacche, felpe, maglioni, scarpe e borse.

Da non sottovalutare anche gli smartwatch, smartband, fitness band e orologi GPS che sono ultimamente entrati nella vita di tantissime persone, non solo sportive, e si possono trovare in offerta su Amazon a prezzi stracciati soltanto in questa giornata di Black Friday.