Black Friday: 3 consigli per affrontarlo al meglio

Il Black Friday è un’iniziativa commerciale nata negli Stati Uniti ed esportata in diversi paesi del mondo, tra cui l’Italia, l’ultimo venerdì del mese di novembre. Quest’anno l’evento più atteso dagli amanti dei saldi inizierà il 24 novembre. Il venerdì nero è un giorno perfetto, infatti, per acquistare prodotti in saldo, risparmiare qualcosa e iniziare a pensare ai regali di Natale. Quest’iniziativa è una tradizione principalmente americana, però da alcuni anni sta spopolando anche nel nostro paese, specialmente per alcune offerte tecnologiche, per la casa e per l’arredamento. Però, per riuscire realmente ad approfittare di questa occasione, bisogna essere preparati al meglio. Inoltre, i giorni di sconto saranno diversi: infatti, oltre al più famoso Black Friday, che solitamente si allunga per tutto il weekend, esiste anche il Cyber Monday, dedicato agli sconti nel settore della telefonia e dell’informatica.

In Italia il Cyber Monday e il Black Friday sono arrivati all’incirca nel 2015, quando l’evento ha visto un incremento delle vendite e degli acquisti nei negozi online e offline di tutta Italia. Il successo dei primi anni non si è arrestato, anzi è avanzato sempre di più. Infatti, nel 2016 c’è stato un incremento del fenomeno del 78% rispetto all’anno precedente, mentre il Cyber Monday ha visto un incremento del 40%. Se è il primo anno che partecipate al Black Friday o al Cyber Monday, allora ecco alcuni consigli per affrontarlo al meglio.

1. Cosa conviene comprare durante il Black Friday?

Per riuscire a organizzarsi al meglio per il Black Friday, bisogna controllare tutte le offerte e acquistare solo prodotti realmente utili. Infatti, in tanti – presi dall’emozione dei saldi al 70% – non riescono a controllarsi e acquistano anche cose non realmente utili. Quindi cercate offerte davvero allettanti e che abbiano una buona percentuale di sconto. Inoltre, puntando sui prodotti più costosi, in realtà è possibile ottenere maggiori vantaggi e riuscire a chiudere affari migliori. Quindi, ben vengano acquisti di prodotti come:

computer e smartphone;

televisori;

robot da cucina;

smartwatch;

prodotti tech.

Questi prodotti, infatti, sono quelli maggiormente interessati da sconti e da buone percentuali di risparmio. Inoltre, se avete dei figli, questo sarà il momento migliore per acquistare loro un regalo di Natale. Potrete optare anche delle offerte online oltre che degli sconti nei vari negozi fisici.

2. Dove trovare le offerte migliori?

Quando si sceglie di partecipare al Black Friday, bisogna prima di tutto sapere dove e quali prodotti acquistare. Come abbiamo accennato, a volte gli sconti migliori durano solo poche ore, per questo motivo non si può assolutamente partire impreparati. Ma dove trovare le migliori offerte? Se cercate dove e quali saranno gli sconti per il Black Friday, vi consigliamo di visualizzare tutte le info principali sul sito Piucodicisconto.com, un portale di codici sconto online specializzato nella ricerca e diffusione di codici sconto gratuiti.

Inoltre, se avete tempo di navigare online, potete anche andare sulle pagine social dei grandi marchi o sui loro siti internet per vedere le principali offerte e gli sconti che verranno effettuati dal brand. Infine, date uno sguardo anche alle offerte presenti nei piccoli negozi vicino a voi, infatti anche i piccoli negozianti possono fare sconti favorevoli, e a volte migliori di quelli proposti dalle grandi catene.

3. Attenti a non fidarvi troppo

Può suonare un po’ allarmistico, in realtà bisogna fare sempre molta attenzione quando si acquista con i saldi. Infatti, esistono locali e negozi che volontariamente gonfiano i prezzi due settimane prima del Black Friday, per poi pubblicizzare fantomatiche promozioni. Inoltre, controllate anche le offerte normali e non inerenti a questa giornata. Può succedere, infatti, che il risparmio proposto per il Black Friday sia inferiore a altre offerte invece proposte per la settimana successiva. Quindi state attenti e acquistate solo prodotti che realmente possono essere convenienti e generare un risparmio notevole sugli acquisti natalizi.