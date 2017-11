Moda donna: le nuove tendenze autunno inverno 2017/18

Il passaggio dalla stagione calda a quella più fredda a volte può essere difficile, ma va affrontato in modo deciso. Per renderlo più piacevole basta proiettare la propria attenzione sui look e le tendenze che la nuova stagione si propone di offrirci.

Secondo gli esperti, le nuove tendenze autunno inverno 2017/18 dividono in due la società: da una parte prevale la ricerca verso il passato, con il recupero di capi e trend molto in voga negli anni ‘20 fino agli anni ‘80; dall’altra c’è la voglia di provare a sbarcare su territori ancora poco conosciuti. Insomma, come si dice in questi casi, la moda è bella perché è varia e, quest’anno in particolar modo, si avrà la possibilità di scegliere tra diversi stili e colori senza tralasciare la cura del dettaglio e la propria femminilità; come fa Nenette, che veste la donna con capi caratterizzati da accessori e ricami che rendendo unico e inconfondibile il suo stile.

La stagione autunno inverno 2017/18 sarà caratterizzata da capi in pelle in prevalenza di colore nero, ma per chi vuole puntare su qualcosa di più colorato, le eco-pellicce Nenette sono sicuramente la soluzione ideale per unire vivacità ed eleganza. Direttamente dagli anni ‘80 ritornano inoltre sul mercato le spalline a punta, pronte a mostrarsi ancora una volta con il loro spirito ribelle e rockeggiante dell’epoca; e guardando ancora più indietro, ritorna in voga il velluto a coste in stile dandy e lo stile british dei fantastici trench e degli stivaletti alti.

Per quanto riguarda i colori, quest’autunno il bianco riacquista un ruolo importante insieme al grigio, al beige e al rosa, ma trovano spazio tra le nuove tendenze autunno inverno 2017/18 anche i colori più accesi e aggressivi come il rosso, il blu e il fucsia con gli amatissimi e luminosissimi strass, cristalli e tessuti metallici.

Anche gli accessori acquistano un ruolo importante: non possono mancare i guanti che quest’anno la moda propone in versione lunga e in pelle, le scarpe con tacchi alti, stivaletti con lacci, fantasie floreali e décolleté rigorosamente con laccetti dispari (o uno o tre come suggerito dagli stilisti). Ma le vere protagoniste di questa nuova stagione autunno inverno 2017/18 saranno senza dubbio le borse: accessori indispensabili per una donna, che quest’anno troveremo colorate e brillanti, disponibili in qualsiasi fantasia e modello, adatti ad ogni tipo di occasione.