Bomboniere di design: idee originali per il proprio matrimonio

Quando si organizza un matrimonio la scelta delle bomboniere fa parte di quella categoria di “faccende da sbrigare” con largo anticipo; così come si pensa fin da subito all’abito, alla location e agli addobbi floreali, bisogna pensare anche a come omaggiare i propri invitati.

Attualmente il mercato offre un vasto assortimento di bomboniere differenti anche nel prezzo: si passa da quelle fatte a mano, a quelle solidali, fino ad arrivare a quelle gastronomiche. Ma le bomboniere classiche, con un design curato in vetro, in cristallo o in ceramica, garantiscono indubbiamente un tocco di eleganza in più; come quelle di Claraluna Bomboniere e di Hervit Bomboniere che negli ultimi anni hanno deciso di realizzare oggetti sempre più grandi, che non solo arredano la casa ma possono anche essere utilizzati nella vita quotidiana.

Per Claraluna in particolar modo, realizzare bomboniere di design per la casa è una vera e propria passione: producendo all’estero riesce ad avere costi minori e a realizzare coppie di sposini in ceramica alte circa 90 cm o vasi circolari con un diametro di 60 cm, rendendo quindi la semplice bomboniera un vero e proprio oggetto di classe.

Hervit invece produce un tipo di porcellana molto leggera e resistente chiamata boncina, che consente agli acquirenti di trovare un oggetto molto raffinato ad un prezzo che fino a due anni fa era impossibile da reperire. La qualità degli oggetti è indubbiamente migliorata negli ultimi anni, e anche il cristallo trova il suo spazio come porta candele di design con una limpidezza del materiale mai vista prima.

Claraluna ed Hervit realizzano bomboniere di design ideali per gli sposi che vogliono lasciare agli invitati un ricordo elegante e di qualità, e tra i più importanti rivenditori di questi oggetti particolari c’è sicuramente nara bomboniere.

Le bomboniere dunque sono un elemento importantissimo in un matrimonio, chiudono in bellezza la giornata e fanno sì che le persone conservino un dono e un ricordo speciale di quell’evento, quindi è giusto dedicare del tempo nella scelta e non farsi prendere dalla fretta. Una cosa fondamentale da tenere bene a mente è che la bomboniera va consegnata a tutti gli invitati, anche a quelli che per motivi personali non hanno potuto partecipare alla festa o a quelli che anche senza invito hanno comunque deciso di augurare buona vita agli sposi con un piccolo regalo.