L’uva è un vero alleato di salute e bellezza; apporta, infatti, numerosi benefici: ha proprietà antiossidanti che contrastano l’invecchiamento, cura i disturbi digestivi, depura l’organismo ed è un vero toccasana per la pelle.

Uva rossa: benefici sulla pelle

Tra le proprietà benefiche dell’estratto di uva sulla pelle, ci sono quelle ringiovanenti. Questo ingrediente, infatti, contrasta l’invecchiamento cutaneo e aiuta a mantenersi giovani a lungo. Ecco perché è alla base di creme e sieri antiage.

Puoi facilmente preparare in casa una maschera a base di uva: schiaccia 15 chicchi di uva rossa, aggiungi 1 cucchiaio di olio di sesamo, 1 cucchiaio di miele e un po’ di farina, quanto basta per addensare il composto.

L’efficacia dell’uva per levigare rughe e segni dell’età è dovuta, in modo particolare, ai semi contenuti nei chicchi. Per ricavarne tutte le proprietà benefiche, questi vanno spremuti a freddo: i cosiddetti vinaccioli rilasciano un olio molto apprezzato per i suoi benefici a livello alimentare e cosmetico. L’olio di semi è ricco di acido linoleico (omega 6) e polifenoli: due principi attivi coinvolti nei processi antiossidanti e antiage. È anche utile per rimuovere le macchie della pelle e stimolare la microcircolazione locale.

Per un rimedio fai da te a base di olio di vinaccioli mescola:

1 cucchiaio di olio di semi d’uva;

2 cucchiaini di miele;

3 cucchiai di zucchero di canna.

Lo scrub naturale si passa sul corpo durante la doccia e si risciacqua abbondantemente.

Estratto di uva: proprietà anti cellulite

L’estratto di uva è alla base di molti prodotti cosmetici efficaci contro la cellulite. La crema Uvarò, ad esempio, sfrutta le proprietà per la pelle dell’uva ai fini di rimuovere definitivamente gli antiestetici cuscinetti e la pelle a buccia d’arancia. È un prodotto 100% naturale, privo di parabeni, coloranti e altri ingredienti dannosi. La sua formula contiene:

uva rossa biologica – disintossica l’organismo, contrasta la fragilità capillare e migliora la microcircolazione arteriosa;

capsico – si tratta della pianta del peperoncino, utile a stimolare la circolazione e a ridurre i tessuti adiposi;

caffeina – le sue virtù anti cellulite sono note da sempre; drena i liquidi e scioglie rapidamente i cuscinetti adiposi.

I risultati si ottengono in maniera progressiva e sono già evidenti dopo 4/8 settimane di utilizzo.

Altre proprietà benefiche dell’estratto di uva

Ma l’uva rossa è anche preziosa per la salute. Per questo si consiglia di consumarla abitualmente nei mesi in cui è di stagione. Oltre ad avere poche calorie (una tazza di uva contiene 60 kcal e meno di un grammo di grassi), è ricca di:

vitamina K – essenziale per una corretta coagulazione del sangue e per prevenire l’osteoporosi;

resveratrolo – protegge l’organismo da alcune malattie, come il diabete e le patologie cardiache. È inoltre molto utile per prevenire alcune forme di cancro;

antiossidanti – l’uva rossa protegge il corpo dai danni dei radicali liberi, responsabili di molte patologie legate all’invecchiamento.

Per le sue proprietà, l’uva rossa è indicata nei casi di uricemia, gotta, vene varicose, herpes simplex e disturbi digestivi. Inoltre, questo frutto è una vera e propria arma per disintossicare il corpo: elimina le tossine e le scorie accumulate, drena i liquidi trattenuti e migliora il funzionamento dell’intestino. Per ottenere tutti i benefici dell’uva si consiglia di consumare solo quella biologica.