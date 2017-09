Risarcimenti medici, la tutela del diritto alla salute

Nell’ordinamento giuridico italiano, i diritti inviolabili dell’uomo trovano la loro tutela nell’articolo 2 della Costituzione, che ne prevede il riconoscimento e la garanzia.

Nell’ambito dei diritti inviolabili, vi è il diritto alla salute, che è disciplinato a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

Esso consiste nel poter accedere al servizio sanitario al fine di essere curati ed è obbligo dell’amministrazione statale garantire a chiunque l’accesso alle cure, promuovendo le iniziative più opportune, per garantire la migliore tutela al bene inviolabile della salute umana.

Il diritto alla salute può essere inteso sotto diversi profili; vale a dire, se da un lato lo si interpreta come l’esigenza ad ottenere le prestazioni mediche, da un’altra prospettiva, questo può essere inquadrato come qualcosa che ha la necessità di essere risarcito, allorquando subisce dei danni.

Proprio su questo argomento si innesta il discorso dei risarcimenti medici, ovvero il rimborso del danno provocato alla salute, nell’ipotesi in cui vi siano state delle lesioni.

Infatti, capita non di rado, che l’operato del personale sanitario possa, per negligenza, imperizia ed imprudenza, aver cagionato dei danni. Affinché la persona lesa ed i propri familiari possano vedere risarcito il danno subito, è necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria, la quale dovrà compiere tutti gli accertamenti del caso.

