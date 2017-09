Il processo di digitalizzazione e la conservazione digitale dei documenti

Con l’avvento delle nuove tecnologie si è reso necessario anche l’avvio del processo di digitalizzazione: la conversione di tutti i documenti cartacei in digitale in modo da poter essere di più facile e rapida consultazione. Il processo è di fondamentale importanza specialmente quando parliamo dell’amministrazione pubblica italiana. Vi sarà capitato almeno una volta di andare in un ufficio pubblico e stare ore e ore in fila ad aspettare il vostro turno per chiedere una semplice informazione. Attraverso la digitalizzazione della PA si cercherà di ridurre al minimo non solo le solite code ma di cambiare totalmente il modo di concepire il business, di gestire i processi, i modi di operare delle persone e la cultura della nostra organizzazione.

Il processo di digitalizzazione è composto da numerosi fasi molto complesse, operato da aziende specializzate.

La normalizzazione pratica prevede la predisposizione di tutti i documenti che devono essere convertiti. Pertanto, dopo aver identificato gli specifici documenti oggetto del processo, si procede all’eliminazione dei materiali metallici, quali graffette, fermagli, piegature e si procede con la seconda fase: quella della scansione delle pratiche.

Si procederà poi alla creazione di un file indice, necessario per l’archiviazione dei suddetti documenti. Tramite lettura ottica del barcode presente sulla pratica, verranno impostate delle chiavi di ricerca già presenti nella base dati del software di gestione dell’archivio fisico e necessarie al reperimento delle immagini acquisite. I documenti vengono poi rilasciati a disposizione dei clienti su specifici database.

Una volta concluso il processo di digitalizzazione si avrà bisogno di un sistema che catturi in automatico i dati e li rielabori all’interno del database, per evitare di dover procedere nuovamente con il passaggio dalla carta al digitale.

Il processo di conservazione digitale di Bucap è l’insieme delle attività e dei processi che, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, garantisce l’accessibilità, l’utilizzabilità (leggibilità e intelligibilità), l’autenticità (identificabilità univoca e integrità) e la reperibilità dei documenti e dei fascicoli informatici con i metadati ad essi associati nel medio e nel lungo periodo, in un ambiente tecnologico presumibilmente diverso da quello originario.

Nel ciclo di vita dei documenti, la Conservazione Digitale rappresenta la gestione digitale di un documento informatico nella sua fase di deposito ed è pertanto obbligatoria per tutti i documenti nati in digitale.