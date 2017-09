Torrefazione Lollo Caffè e Borbone Caffè: l’ascesa nel mondo delle capsule e delle cialde compatibili

Lollo Caffè è una straordinaria torrefazione campana, nata come importatrice e successivamente diventata produttrice; realizza caffè artigianale in tutte le formule compatibili: dal caffè in grani per le macchine professionali alle capsule utilizzate normalmente in casa o in ufficio.

Lollo Caffè rappresenta uno dei fiori all’occhiello nella tradizione napoletana di caffè espresso; il suo sviluppo, in costante crescita, è stato immediato fino a diventare una delle aziende più importanti della Campania. Nata per l’importazione e la rivendita del caffè crudo, adesso è una grande azienda di torrefazione specializzata nella produzione di caffè in cialde, in capsule e in grani. Al suo interno svolge tutte le fasi di produzione, dalla torrefazione al confezionamento, lavorando circa 5000 kg di caffè al giorno che vengono distribuiti nei canali horecam, vending ed estero.

Anche la torrefazione Caffè Borbone è una grossa azienda campana che gode di una fortissima reputazione, grazie alla sua produzione di caffè che rispetta la tradizione napoletana. Una bevanda dal sapore forte, deciso e corposo che porta sulle tavole il vero gusto del caffè napoletano, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo grazie alle cialde e alle capsule compatibili con la maggior parte delle macchine da caffè presenti sul mercato.

Le aziende Caffè Borbone e Lollo Caffè garantiscono una produzione di cialde compatibili per Lavazza Point, Lavazza a Modo Mio e Nespresso. Miscele cremose e corpose dall’intensità equilibrata e tostate come il vero caffè napoletano, disponibili in capsule compatibili che funzionano su qualsiasi modello di macchina da caffè. Fino a qualche tempo fa Caffè Borbone distribuiva i suoi prodotti solo nei distributori automatici di bevande (vending) e nel mercato online, con l’inizio della crisi economica però il vending ha iniziato ad andare male a causa della chiusura delle fabbriche e degli uffici, e così ha iniziato a puntare anche sulla vendita negli scaffali della grande distribuzione. Il fatturato de L’Aromatika, la società di Caffè Borbone, è in costante crescita: nel 2015 ha chiuso l’anno con 48 milioni, nel 2016 a 75 milioni e nel primo trimestre del 2017 i ricavi sono cresciuti del 30% rispetto all’ultimo anno.

