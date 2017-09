Caffè al ginseng solubile: gli effetti benefici e come assumerlo

Il caffè al ginseng è una bevanda naturale che viene prodotta dalla radice pura del ginseng, una pianta erbacea che viene coltivata in ambienti idonei al suo sviluppo, come la Malesia e altre nazioni dell’Asia Orientale. Il ginseng ha degli effetti benefici per l’organismo, come ad esempio la riduzione dello stress e della fatica, l’aumento del buon umore, della vitalità e il rafforzamento del sistema immunitario.

Il caffè al ginseng ha un gusto dolce e ha un quantitativo di caffeina notevolmente ridotto, che lo rende un’ottima alternativa ad altre bevande calde come il caffè tradizionale o il tè. Ha l’aspetto simile al caffellatte e la porzione da assumere è leggermente superiore a quella di un caffè espresso.

Gli effetti benefici del caffè al ginseng e le controindicazioni

Il caffè al ginseng è una bevanda ricca di proprietà benefiche, è un prodotto naturale e non ha tracce di olio di palma, glutine, lattosio e grassi idrogenati. La radice del ginseng permette di avere una particolare vitalità dell’organismo, migliora l’umore, stimola la memoria e la concentrazione, combatte lo stress e favorisce l’attività sessuale, poiché si tratta di un afrodisiaco naturale certificato da numerosi studi scientifici.

Il ginseng, se assunto in maniera moderata (non più di quattro tazzine al giorno), non ha alcuna controindicazione; se si abusa della bevanda con un uso eccessivo e prolungato, però, si può rischiare di ritrovarsi con un forte mal di testa o con problemi di stomaco. È sconsigliata l’assunzione in gravidanza e sotto cura di farmaci antidepressivi e antinfiammatori, ma per avere una sicurezza maggiore è meglio consultare il proprio medico.

Assumere caffè al ginseng solubile è facilissimo, basta versare il contenuto della bustina in un bicchiere e versarci dentro l’acqua bollente, una leggera mescolata e il gioco è fatto. Il caffè al ginseng è disponibile sia in versione zuccherata che in versione da zuccherare.

Dove acquistare il caffè al ginseng solubile

Toro Caffè è un’azienda italiana che opera su tutto il mercato europeo occupandosi della vendita diretta di caffè in tutte le sue forme: dalle capsule al caffè in grani; produce e confeziona tutte le sue miscele di caffè artigianale in cialde e in capsule compatibili con la maggior parte delle macchine da caffè.

La Toro Caffè nel corso degli anni ha dato vita ad una serie di prodotti di alta qualità; a differenza di molti negozi online, è una torrefazione che produce e vende i propri prodotti e non è solo un sito internet dedicato alla vendita. Sul loro portale, oltre a trovare una vasta selezione di caffè, si può trovare il ginseng solubile disponibile in pacchi da 1, 5 e 10 kg.