La Dinamo Sassari batte Avellino e si aggiudica il Trofeo Meridiana

Un debutto positivo chiuso con due vittorie e la conquista del 4° Trofeo Meridiana: l’esordio della Dinamo Banco di Sardegna formato 2017/2018 è stato assolutamente positivo, dentro e fuori dal campo. L’edizione del quadrangolare, ospitato per il quinto anno consecutivo dal partner biancoblu Geovillage Sport Wellness&Convention Resort di Olbia, ha registrato una grande partecipazione da parte di tifosi e appassionati che non volevano mancare alla prima di Polonara e compagni.

Nella cornice del PalAltoGusto è andata in scena una delle edizioni più calde del Torneo che ha offerto al pubblico momenti di intrattenimento grazie al gold sponsor Meridiana che ha dato la possibilità a una decina di fortunati spettatori estratti di vincere un biglietto aereo per una città europea.

La passione biancoblu è esplosa anche a distanza con il boom di accessi alla Dinamo Tv alle dirette streaming delle sfide dei giganti: la finalissima di ieri tra il Banco e Avellino ha registrato oltre 12k contatti. Un servizio offerto ai tifosi – non solo della Dinamo Sassari – da ogni parte del globo grazie al main sponsor Banco di Sardegna, da sempre al lavoro per avvicinare il popolo biancoblu ai suoi beniamini. Un lavoro di squadra ben orchestrato in collaborazione con DirectaSport che ha curato la logistica della diretta su Dinamo Tv, la televisione biancoblu on line grazie al gold sponsor Tiscali.

Grande successo anche per iDinamo, l’app dedicata al mondo biancoblu che è stata rinnovata e lanciata giovedì in collaborazione con Numera, ora disponibile su tutti i dispositivi mobili. A partire dal giorno del lancio, il 31 agosto, l’applicazione è stata scaricata su oltre 1300 smartphone e tablet. Numeri che raccontano una passione in costante crescita.

Il Trofeo Meridiana si chiude con risposte positive dentro e fuori dal parquet: il gruppo allenato da coach Federico Pasquini cresce giorno dopo giorno e l’entusiasmo dei tifosi vicini alla squadra è la benzina che alimenta questo percorso.