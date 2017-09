Spagna-Italia: probabili formazioni, diretta tv e info streaming

Mancano ormai pochissime ore all’incontro che deciderà chi, tra le nazionali di Spagna e Italia, si qualificherà direttamente ai Mondiali 2018. La partita di questa sera infatti, che si terrà al Santiago Bernabeu di Madrid alle 20.45, garantirà alla squadra vincente – e quindi prima in classifica del girone G – di fare un passo decisivo verso la Russia e accedere in modo diretto alla Coppa del Mondo; la seconda classificata, invece, dovrà affrontare gli spareggi giocandosi la qualificazione contro una delle squadre seconde classificate negli altri gironi.

Le due Nazionali sono al momento a pari punti (16) in cima al girone G, ma con una differenza reti che privilegia la Spagna di Lopetegui: +18 contro le +14 per l’Italia. Gli Azzurri di mister Ventura, che devono fare i conti con l’assenza dell’infortunato Giorgio Chiellini, dovranno quindi mettercela tutta per lasciare il Bernabeu da vincitori.

Probabili formazioni di Spagna-Italia

Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Koke, Busquets, Iniesta; David Silva, Asensio, Isco.

Italia (4-2-4): Buffon; Darmian, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; De Rossi, Verratti; Insigne, Candreva, Belotti, Immobile.

Dove vedere Spagna-Italia in tv o streaming

La partita Spagna-Italia, che ricordiamo sarà valida per la qualificazione ai Mondiali del 2018 in Russia, verrà trasmessa come sempre in chiaro dalla Rai e sarà visibile su Rai 1 e Rai 1 HD dalle 20.45. Per chi invece non potrà seguire l’incontro in diretta tv, sarà disponibile lo streaming tramite il sito ufficiale o l’applicazione Rai Play, accessibili da PC, smartphone e tablet.