Tutto pronto per il Cagliari International Wine & Food Festival

Vino, buon cibo, cinema e divertimento. Questo fine settimana a Cagliari ce ne sarà davvero per tutti i gusti, internazionali perfino. E fra un tuffo nelle acque cristalline del Poetto e uno nel mare delle iniziative che si avvicendano abbondanti e gradevoli nel Capoluogo, nel Corso Vittorio Emanuele II si potrà per andare alla scoperta di 62 cantine, oltre 200 etichette, molte delle quali sarde, e conoscere i produttori provenienti da tutto il mondo.

Tutto è pronto, dunque, per la due giorni di Cagliari International Wine & Food Festival di venerdì 21 e sabato 22 luglio. Un imperdibile appuntamento con le eccellenze vitivinicole e realizzazioni gastronomiche da degustare attraverso inediti percorsi sensoriali arricchiti dalla presentazione del film The Duel of Wine, con Charlie Arturaola, ospite d’onore della kermesse, e Gianfranco Vissani, noto chef.

“Corso Vittorio si conferma sempre più una cornice d’eccezione per eventi e manifestazioni di livello”, ha osservato l’assessora Marzia Cilloccu a Palazzo Bacaredda durante l’incontro con i giornalisti. E dopo giovedì (rosso) di Notti Colorate, Cagliari International Wine & Food Festival saprà ulteriormente promuovere il territorio e la città attirando numerosi visitatori e turisti, ma anche a livello mediatico”.

“Il programma è ricco e articolato”, ha detto con un pizzico di orgoglio Mario Bonamici, presidente Aps Promo Eventi. Si parte il venerdì prossimo con un seminario (da mezzogiorno fino alle 18.00) riservato agli operatori del settore. Ma dalle 19.00 via alle degustazioni: fino a mezzanotte chiunque vorrà, potrà assaggiare le prelibatezze provenienti da numerosi Paesi, dalla Spagna alla Georgia, dal Libano all’Argentina, dal Cile all’Uruguay. E fra i prodotti di diverse regioni italiane, non possono ovviamente mancare le tante eccellenze di Sardegna e cagliaritane preparate dagli esercenti del Corso, come ha spiegato Emanuele Frongia, vicepresidente provinciale Confesercenti.

E allora, piazze e strade rifatte a nuovo, percorsi pedonali e ciclabili che corrono in tutte le direzioni, parcheggi intelligenti, attrezzi ginnici che spuntano da aree verdi e piazze, trasporti pubblici tra i più rinomati, spiaggia e lungomare fra i più esclusivi, un calendario di eventi culturali e d’intrattenimento ogni giorno più ricco, sono la cartolina attuale di Cagliari e contemporaneamente l’immagine di un quadro che, grazie anche alla sinergia con gli operatori culturali e commerciali, sta cambiando rapidamente. Difficile quindi non individuare i tratti di una città vocata ad essere “Porta del Mediterraneo”.

Perfettamente in linea con quest’impostazione l’invito dell’assessora a “lasciare a casa l’automobile e utilizzare i mezzi pubblici sempre puntuali, economici e sicuri”.