Hoverboard: la moda è passeggiare su due ruote elettriche

Hoverboard in senso letterario significa “Volopattino” e sta ad indicare un mezzo su due ruote capace di sollevarsi in volo, un mezzo di fantasia, come quello utilizzato in Ritorno al Futuro da Michael J. Fox.

Un mezzo che dal futuro si è materializzato nel nostro presente, per agevolare gli spostamenti in città, per rivoluzionare il modo di passeggiare delle nuove generazioni.

Oggi con il termine hoverboard andiamo ad indicare un mezzo di trasporto personale, uno skateboard elettrico che si compone di due pedane per l’appoggio dei piedi, montate sullo stesso asse, su due rotelle parallele.

Il suo funzionamento avviene tramite chip e microprocessori di ultima generazione, che ne assicurano l’autobilanciamento e la perfetta aderenza al suolo.

Passeggiare sui due ruote elettrici come l’hoverboard è la moda del momento

Esplode la moda dei due ruote elettrici più amati dai giovani per tantissime ragioni.

Innanzitutto perché parliamo di mezzi poco ingombranti, di skateboard elettrici dalla guida intuitiva, economici, in quanto non richiedono continue spese di rifornimento carburante ed ecologici, perché funzionano ad alimentazione elettrica.

L’hoverboard è noto alle nuove generazioni anche come skate o skateboard elettrico, street board o self balancing scooter, ovvero un mezzo di trasporto personale di grande tendenza nelle nostre città.

Un mezzo che nasce in America, che appassiona le case di produzione cinesi, che ne detengono ancora oggi il primato, e che ben presto si diffonde in tutte le più grandi metropoli europee.

Oggi tutti vogliono godersi la città e le sue bellezze stando alla guida di uno street board. Ed è questa un’impresa invogliata da una motivazione su tutte.

Guidare un due ruote elettrico è, infatti, qualcosa di molto semplice ed intuitivo. Sono i movimenti del corpo a stabilire traiettoria e direzione.

Con un’inclinazione avanti si accelera, con l’inclinazione inversa si decelera, sino a frenare e fermarsi. Spostando il peso del corpo a sinistra si svolta in questa direzione, a destra si svolta nella direzione opposta.

Evidentemente, è uno skateboard elettrico guidabile davvero da tutti che garantisce alte prestazioni ed è acquistabile in rete ad un prezzo decisamente competitivo. I prezzi infatti sono molto abbordabili anche grazie alle numerose offerte online.

Hoverboard: prestazioni e prezzi

Gli hoverboard sono mezzi elettrici dalla guida semplice ed intuitiva, come abbiamo appena visto, ma anche per tante altre valide motivazioni come prestazioni e prezzi.

Questi fantastici skate elettrici non creano problemi di parcheggio, in quanto possono essere comodamente portati con sé anche negli ambienti di casa e di lavoro.

Hoverboard prestazioni

Gli hoverboard offrono delle prestazioni davvero apprezzabili. Esistono infatti “hoverboard economici” e “hoverboard professionali”. Questi ultimi, in particolare, si confermano mezzi sicurissimi per raggiungere ogni giorno il posto di lavoro, in modo comodo, economico e veloce.

Parliamo di prestazioni di: 20 km/h di velocità e di un’autonomia di circa 17-20 km. Dati che fanno gola a tutti, in quanto non dimentichiamoci che sono skate ecologici.

Non funzionano a benzina o con altri solventi chimici, ma sfruttando l’energia elettrica. Non inquinano e sono il simbolo del desiderio di rispetto dell’ambiente che è sempre più vivo soprattutto tra i giovani.

Hoverboard prezzi

Hoverboard prezzi: costano molto? No! Gli skateboard elettrici si trovano in vendita online con offerte a prezzi imperdibili, ciò anche grazie alla vasta scelta di mezzi per adulti e bambini per tutte le tasche.

La possibilità di acquistare online un due ruote elettrico ad un prezzo affare consentirà di portarsi a casa un mezzo che farà invidia a tutti, magari prodotto da aziende top di settore come, ad esempio, Nilox o Razor.

Il consiglio è sempre quello di “acquistare sicuro” ovvero scegliere i migliori prezzi ma senza dimenticarci della qualità e di conseguenza della nostro sicurezza e quella degli altri.

Queste sono alcune delle ragioni principali alla base del successo dei self balancing scooter. La moda degli skate elettrici è destinata ad annoverare sempre più seguaci e sostenitori, tra giovanissimi, giovani e anche tra persone di una certa maturità e professionalità.