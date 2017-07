Digital Marketing: le imprese del sud Sardegna a lezione per studiare e migliorarsi

Al via le iniziative gratuite organizzate dai Giovani Imprenditori di Confartigianato Sud Sardegna: obiettivo accrescere la conoscenza e sviluppare le competenze degli artigiani. Si comincia giovedì 13 con l’incontro sul digital marketing.

Digital marketing, credito e finanza personale, bandi della Regione Sardegna, export, manifattura digitale, privacy e passaggio generazionale.

Sono questi gli argomenti principali del ciclo di incontri, organizzati dai Giovani Imprenditori di Confartigianato Sud Sardegna, dedicati agli imprenditori artigiani di Cagliari e del sud dell’Isola, con l’obiettivo di incontrarsi, studiare, crescere e sviluppare le competenze di ogni singola azienda.

Si comincia giovedì 13 luglio, dalle 17.30 in poi, presso la sede di Confartigianato in via Riva Villasanta 241 a Cagliari-Pirri, con la prima delle tre giornate (le prossime due sono previste per il 20 e 27 del mese) dedicate al “Digital Marketing”. Gli imprenditori, sotto l’attenta guida di un team di professionisti Partners di Confartigianato, affronteranno argomenti come il “Digital Marketing per imprenditori”, il “Sito web aziendale”, l’”E-commerce B2B”, la “Produttività: applicativi online e Cloud”, gli “Strumenti di analisi e monitoraggio”, la “Privacy sul web”, la “Sicurezza informatica” e “L’industria 4.0 e la Manifattura Digitale”. Al termine di ogni incontro, spazio all’analisi di casi pratici e la sessione domande e risposte.

“L’obiettivo di questo primo ciclo di incontri è un percorso logico ‘veloce e leggero’ – sottolinea Riccardo Porta, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Sud sardegna – che ha lo scopo di aiutare gli imprenditori ad analizzare e verificare il proprio modo di essere in rete”. “Chi partecipa – continua Porta – vuole conoscere e sfruttare le opportunità offerte dal web, confrontandosi con altri imprenditori e professionisti del settore per scoprire il modo migliore di ‘esserci’ e aumentare la propria reputazione per vendere di più”.

L’iniziativa è gratuita e dedicata a titolari e dipendenti delle imprese associate a Confartigianato, presenti o meno sul web, a cui non basta solo comunicare la presenza sui social network.