Spot Sardegna Pride 2017

In una società dove tutti ti dicono chi devi essere, cosa devi fare e come comportarti, il Sardegna Pride risponde con ironia, recitando uno dei momenti più caratterizzanti del matrimonio: il lancio del bouquet, dove la rivalità “quasi agonistica” prende il sopravvento. Ma è proprio vero che chi gareggia per il bouquet lo fa per essere il prossimo sull’altare? Non sempre. L’ironia e il contesto frivolo non devono però trarre in inganno, perché il significato di “I’M SO… PRIDE” esprime i temi che verranno portati l’8 luglio a Sassari: visibilità, autodeterminazione, lotta ad un impianto eteronormativo, sessista, omofobo e sessuofobo. Una battaglia per la libertà di poter essere quello che si è e poter scegliere come vivere la propria vita.

Gli organizzatori e le organizzatrici del Sardegna Pride ringraziano, in una nota stampa, tutte le volontarie e i volontari che, mettendoci la faccia e tanta passione, hanno reso possibile la realizzazione dello spot, girato nella splendida cornice di Villa Loreto ad Alghero, con la sceneggiatura del MOSmultimedia, riprese e montaggio di CREWpictures (Michele Gagliani e Giovanni Saturno), la voce fuori campo di Stefano Cossu e con la partecipazione di: Simone Sanna, Claudia Carta, Francesca Salaris, Laura Garau, Omar Al Haji, Giovanni Satta, Anna Muledda, Massimo Mele, David Eguakun, Tiziana Muglia, Donatella Tocco, Anna Laura Tocco, Maria Francesca Fantato, Marco Mele, Giusi Coratza, Loredana Chessa, Francesco Nieddu, Ambra Zanfetta, Roberto Spanu, Sebastiano Spanu, Iolanda Mele, Filippo e Greta, Graffio, Giovanni Salis, Giusi Ventura, Cinzia Brau, Luisa Cutzu, Guido Beltrami.