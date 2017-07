Sassari: modifiche alla viabilità per il fine settimana

In occasione del Sassari Beer Fest, delle Lauree in piazza e del corteo per il Gay Pride sono previste modifiche alla viabilità nel centro cittadino.

Fino alle 24 di sabato 8 luglio sono istituiti il divieto di fermata in via Moleschott e di accesso ai portici Bargone e Crispo da via Cagliari, a via Spano da viale Umberto, a via Carlo Alberto (in senso ascendente) da via Cavour. È consentito l’accesso da via Cavour in via Carlo Alberto a chi ha il posto auto con ingresso da quest’ultima. In uscita dai posti auto si potrà percorrere a passo d’uomo in senso discendente il tratto di via Carlo Alberto tra piazza d’Italia e via Cavour.

Sabato 8, dalle 14 alle 22, per consentire lo svolgimento del corteo per il Gay Pride, sarà vietata la fermata in via Venezia, in via Cattalochino, in via Asproni e in via Roma. È inoltre prevista la chiusura temporanea al traffico, durante il passaggio della manifestazione, da via Venezia e lungo il percorso in via Cattalochino, via Napoli, viale Italia, corso Margherita di Savoia, corso Cossiga, via Asproni, via Roma, fino a piazza d’Italia. La partenza della sfilata è prevista per le 19 e l’arrivo in piazza d’Italia per le 21.

Inoltre, per il 1° Memorial Demetrio Porqueddu, dalle 7 di sabato e fino alle 24 è istituito il divieto di fermata in piazza Sant’Antonio e di accesso a questa da via Aurelio Saffi.