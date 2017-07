Laurea in piazza 2017: attese duemila persone nel cuore di Sassari

Nata nel 2015 per volere del Rettore Massimo Carpinelli tra la curiosità generale, “Laurea in piazza”, alla sua terza edizione, è entrata di diritto fra le maggiori manifestazioni dell’Università di Sassari ed è ormai, sull’onda di un crescente successo di iscritti, l’evento più atteso dai laureati dell’Ateneo turritano.

Venerdì 7 luglio a partire dalle 18.30, piazza d’Italia accoglierà circa 700 neodottori che festeggeranno l’ambito obiettivo della laurea con famiglie e amici, con l’Università e la città. La festa sarà suggellata dal tradizionale lancio dei tocchi verso il cielo, come plateale gesto liberatorio e beneaugurante.

La manifestazione è stata presentata due giorni fa nella sala Milella dell’Università di Sassari dal Rettore Massimo Carpinelli, dal Direttore generale Guido Croci, da Francesco Meloni dell’Area Didattica di Ateneo e da Carla Collu, coordinatrice di Laurea in piazza 2017. “L’evento capita in un momento molto felice per il nostro Ateneo, risultato terzo tra le medie università secondo la classifica Censis-Repubblica”, ha dichiarato Carpinelli.

La serata comincerà con l’ingresso del corteo accademico, sottolineato dall’esibizione del Coro dell’Università di Sassari, che precederà l’inizio della cerimonia. È previsto un intervento del Rettore Massimo Carpinelli, seguito dai saluti del sindaco di Sassari Nicola Sanna, del presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau e dell’assessore regionale all’Istruzione Giuseppe Dessena.

Prima dell’inizio della consegna delle pergamene da parte del Rettore, del Prorettore e dei Direttori dei vari Dipartimenti dell’Ateneo, verrà assegnato un premio di mille euro al laureato (o alla laureata) giudicato più meritevole della sessione 2015/2016 sulla base di parametri oggettivi: regolarità, voti e media ponderata. Inoltre, nel corso della cerimonia verranno attribuiti altri 64 premi da 500 euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella misura del 5% per ogni corso di laurea). Tutto ciò è possibile grazie ai fondi 2016 del “5×1000”.

La sessione di consegna delle pergamene sarà accompagnata, come di consueto, da un sottofondo musicale dal vivo. Questa volta si esibirà il quartetto jazz “Mudras”.

Come ogni anno, “Laurea in piazza” avrà un seguito di intrattenimento che accompagnerà i festeggiamenti post cerimonia in piazza d’Italia. Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Comune di Sassari e le tante associazioni coinvolte, si proseguirà con “Sassari Beer Fest” (con la partecipazione di 14 birrifici regionali, nazionali ed esteri) e il concerto di Ludus in Krapula, Claudia Aru e DjSet fino a mezzanotte.

In una costante crescita di iscritti e partecipanti, quest’anno saranno 679 i ragazzi che occuperanno la platea di piazza d’Italia, suddivisi fra tutti i Dipartimenti dell’Ateneo: Agraria (31 partecipanti), Architettura (56), Chimica e Farmacia (31), Giurisprudenza (57), Medicina Veterinaria (18), Scienze Biomediche (54), Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche (137), Scienze della natura e del territorio (14), Scienze economiche e aziendali (91), Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione (46), Scienze umanistiche e sociali (73), Storia, Scienze dell’uomo e della formazione (71). Tra parenti e accompagnatori, la platea di piazza d’Italia venerdì sera ospiterà complessivamente circa 2mila persone.

Anche quest’anno l’Università di Sassari offrirà ai neodottori e alle loro famiglie la possibilità di usufruire di un parcheggio gratuito, collocato nel multipiano del centro commerciale Cortesantamaria di via Coppino. Le aree riservate (arancio al 6° sottopiano, Viola al 5° sottopiano e verde al 4° sottopiano) potranno essere utilizzate dalle 9.00 del 7 luglio alle 23.00 dell’8 luglio.

L’evento di quest’anno ha trovato il sostegno, oltre che dei tradizionali partner istituzionali (Regione Sardegna, Presidente del Consiglio regionale, Comune di Sassari, Provincia di Sassari) anche di diversi sponsor che hanno scelto di contribuire alla buona riuscita della manifestazione: Banco di Sardegna, Sardaleasing, Amissima assicurazioni, IBL Banca, Bagella abbigliamento, Florgarden, Centro commerciale Cortesantamaria.

L’organizzazione e il successo di un evento di questa portata, e che apparentemente potrebbe sembrare semplice nella sua strutturazione, coinvolge in realtà una moltitudine di persone che, ognuna con il suo specifico ruolo (organizzazione, cerimoniale, relazioni esterne, didattica, promozione, comunicazione, logistica, sicurezza), fanno sì che tutto funzioni. Il tutto grazie ad una squadra di 35 persone che l’Università di Sassari mette ogni anno in campo per un lavoro che si concretizza in una giornata ma che ha inizio diversi mesi prima dell’evento.

La “Laurea in piazza” sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del laboratorio Reporters Tv del Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione dell’Università di Sassari, su youtube, facebook, twitter e instagram.

Gli hashtag ufficiali della manifestazione sui social network sono #sassarichetoga, che è lo slogan di quest’anno, e #laureainpiazza.