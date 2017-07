Educatori ambientali volontari ad Alghero: aperto il bando per il reclutamento

Il Comune di Alghero istituisce la figura dell’Educatore Ambientale Volontario Comunale, con compiti di prevenzione, vigilanza e controllo del coretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e per concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente ne territorio.

Un servizio che andrà ad integrarsi con le attività già in essere, in particolare nell’ambito della vigilanza e accertamento del rispetto delle norme di carattere ambientale, a supporto della Polizia Locale. Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Locale alle attività connesse con l’accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza è affidata altresì agli Educatori Ambientali in possesso dei requisiti.

I volontari potranno infatti segnalare alla Polizia Locale le violazioni alle norme riscontrate nel corso dell’attività di prevenzione e vigilanza. In particolare su abbandono incontrollato dei rifiuti di qualsiasi natura, conferimento di rifiuti ingombranti, nel circuito dei rifiuti urbani, mancata rimozione delle deiezioni animali, abbandono di rifiuti pericolosi. L’incarico è attribuito con decreto del Sindaco, con durata annuale. “Un valido strumento che insieme al prezioso lavoro svolto dalla Polizia Locale contribuisce all’innalzamento qualitativo del servizio e al raggiungimento degli obiettivi che tutti auspichiamo per l’immagine della città”, spiega l’assessore all’Ambiente Raniero Selva.

Tutti i cittadini interessati a ricoprire l’incarico di Educatore Ambientale Comunale Volontario possono presentare domanda entro e non oltre il 15 luglio 2017.

L’effettiva immissione in servizio degli educatori ambientali è subordinata alla frequentazione di un corso di ore 20 (venti), con relativo esame finale teso a dichiararne l’idoneità. La domanda deve essere redatta esclusivamente sull’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it (bandi avvisi graduatorie) o disponibile presso lo sportello InfoAlghero, in Largo Lo Quarter, pressi largo San Francesco.