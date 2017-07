Corsi di batteria: apre BitMusicStudio.com

Le scuole di batteria sono molto importanti per chi desidera imparare a suonare questo strumento. Tantissimi sono i musicisti in erba che dedicano diversi anni allo studio autodidattico per poi approdare nel mondo della didattica professionale, quella effettuata da insegnanti esperti e musicisti già affermati. Molti sono anche i piccini che mostrano un innato talento musicale ed una passione per la batteria. Per questo, negli anni, sono nate tantissime scuole che si sono specializzate nell’insegnamento di questo apprezzatissimo strumento.

Corsi batteria Roma: quali scegliere?

Se siete alla ricerca di una scuola nuova e specializzata che vi insegni i trucchi del mestiere del batterista, Bit Music Studio offre corsi personalizzati per tutte le età. Si può prendere parte a lezioni di 30 minuti alle quali possono partecipare anche i più piccoli a partire dai 6 anni di età, oppure si possono scegliere lezioni di 60 minuti che possono essere effettuate con allievi che hanno almeno 11 anni. Le lezioni alterneranno momenti di teoria alla pratica con l’esecuzione di brani musicali pensati per facilitare l’apprendimento delle nozioni spiegate.

LEGGI ANCHE: Litfiba a Cagliari 2017: info biglietti e data del concerto

Personalizzazione didattica

Il grande vantaggio che offre Bit Music Studio è che, oltre alle lezioni individuali, sono previsti percorsi didattici personalizzati. Per ogni allievo, gli insegnanti prepareranno dei percorsi didattici ad hoc partendo dalle conoscenze di ognuno. I percorsi toccheranno tutte le necessarie nozioni di base indispensabili per iniziare lo studio della batteria, passando per l’analisi dei diversi componenti che formano lo strumento, lo studio dei diversi generi musicali e, ovviamente, esercizi tecnici e prove in sala. Nel caso di allievi che hanno già un percorso di studio avviato, gli insegnanti si occuperanno di perfezionarne prima la teoria e poi la pratica. Una parte delle lezioni insegnerà agli allievi anche come microfonare la propria batteria sia in caso si esibizioni live che nelle registrazioni. La scuola infatti ha una sala per registrare le lezioni così da imparare come si incide la batteria.

Non solo studio

Bit Music Studio ha lo scopo non solo di insegnare le principali nozioni pratiche e teoriche della batteria ma anche quello di renderti un valido professionista. La scuola, dunque, si adatta alle esigenze dei più giovani che si avviano in questo percorso per imparare divertendosi ma anche per chi desidera fare della musica la sua professione. Gli insegnanti, oltre ad essere esperti del mondo della didattica, sono stati a loro volta professionisti del settore che conoscono le dinamiche del mondo della musica e le sue opportunità.