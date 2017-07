Menù estivo per due persone: un pasto veloce e leggero

Ormai l’estate è pienamente entrata a regime e per molti il caldo sta diventando insopportabile fino al punto di non riuscire più a mettersi a tavola e pranzare.

Sicuramente, per quello che riguarda il pasto di metà giornata, sono da abolire tutte quelle cose che devono essere cucinate e servite calde come la pasta, pesce al forno, verdura lessata e altri ancora.

Ma ci sono molte altre alternative che ci permettono di mangiare qualcosa di fresco ed evitare di saltare un pasto intero, cosa che peraltro non aiuta il nostro metabolismo.

Ecco un fresco menù estivo, per due persone, che potrebbe aiutarvi in questo caldo periodo dell’anno.

Per cominciare il nostro pranzo non possiamo non servire in tavola la regina degli antipasti estivi: la panzanella, secondo la ricetta originale toscana.

Bastano pochi semplici ingredienti per preparare questo fresco e gustoso antipasto:

pane raffermo (300 grammi)

1 cetriolo di medie dimensioni

20 pomodorini

1 cipolla rossa

sale, pepe e olio extra vergine d’oliva

1 bicchiere e mezzo di aceto di vino rosso

Tagliamo il pane a cubetti e lo mettiamo a bagno, per 30 minuti circa, con mezzo litro d’acqua e un bicchiere di aceto di vino rosso.

Passiamo a preparare la verdura. Iniziamo dal cetriolo, lo puliamo e lo tagliamo a fette sottili; poi passiamo ai pomodorini lavandoli e tagliandoli in quattro parti. Affettiamo finemente la cipolla e la mettiamo a bagno con un po’ di aceto per ammorbidire il sapore.

Passati i 30 minuti del pane a bagno, lo strizziamo e lo andiamo a sbriciolare con le mani; aggiungiamo le nostre verdure e mischiamo per bene il tutto.

A questo punto aggiungiamo sale, pepe e un buon olio extra vergine d’oliva. Ora la nostra panzanella è pronta.

In questo nostro menù d’estate saltiamo il primo piatto e andiamo direttamente ad un secondo fresco e veloce da preparare: l’insalata di pollo.

Ecco quali ingredienti ci servono:

2 cosce di pollo cotte (è consigliato prepararle anticipatamente così non saranno calde)

1 finocchio

insalata iceberg (100 grammi)

1 melanzana di medie dimensioni

2 gambi di sedano

olio extravergine d’oliva e sale fino

succo di limone

Iniziamo la preparazione della nostra insalata di pollo tagliando la melanzana a fette sottili che andremo a grigliare sulla piastra.

Poi passiamo a scottare leggermente il pollo su una padella con un po’ di olio e aggiungiamo una spruzzata di limone.

Prendiamo i gambi di sedano e, dopo averli puliti togliendo le foglie, li tagliamo a rondelle. Infine prendiamo il finocchio, lo puliamo e lo tagliamo a fette. Ora tutti gli ingredienti sono pronti, non ci resta altro che disporre il tutto sul letto d’insalata.

Ecco la nostra ultima portata per concludere in bellezza questo meraviglioso menù estivo. Un “piatto” che ognuno può prepararsi a seconda dei propri gusti personali: la macedonia.

Il nostro consiglio è di scegliere almeno quattro frutti diversi per ottenere un sapore intenso e che soddisfi il palato.

La nostra macedonia di frutta ideale è composta da:

fragole

melone

pesche

cocomero

uva

Tutta frutta di stagione che ci lascia soddisfatti ma, soprattutto, che ci rinfresca e disseta.

Si conclude qui il nostro fresco menù estivo per due persone; speriamo che vi possa aiutare nelle afose giornate estive e che sia di vostro gradimento.