La riscoperta dei Giochi da Tavolo nell’era della digitalizzazione

Nell’era della digitalizzazione, dove ormai i videogiochi primeggiano nel mercato mondiale tenendo attaccati allo schermo milioni di ragazzini, esiste una nicchia di utenti, o meglio ancora consumatori, che un po’ per moda, un po’ per passione e un po’ per nostalgia è tornata ai tanto adorati giochi da tavolo.

I giochi da tavolo sono stati i protagonisti indiscussi degli anni ’80: Monopoly, Indovina chi?, Twister, Cluedo e tanti altri sono riusciti a conquistare una generazione facendogli passare pomeriggi e serate intere all’insegna del divertimento. Oggi ritornano in voga all’interno dei pub dove è possibile fare qualche partita mentre si beve una birra tra gli amici, oppure riscoprire la gioia di stare a casa, organizzando serate a tema dedicate ai giochi più famosi, come Risiko, Trivial Pursuite, Taboo.

Cercare alternative ad uno schermo, anche se questo vuol dire tornare indietro nel tempo non deve per forza di cose essere visto negativamente, alle volte fa bene distaccarsi dalla troppa tecnologia e riscoprire la voglia di stare insieme, di condivisione, di confronto. Quante volte vi siete trovati nel momento social della serata, vi guardate intorno e tutti dal primo all’ultimo sono attaccati al telefonino. Ma cosa staranno mai facendo? Passiamo il tempo quando ci sono dei momenti morti, perché in mondo così frenetico non si può prendere tempo, e questo accade anche tra gli amici, specialmente quando si è poco occupati. E se invece di guardare uno schermo, parlassimo o meglio giocassimo?

Il gioco è un momento non solo di comunione ma anche di stimolo per l’intelletto, bisogna concentrarsi e ragionare, non ci sono momenti morti, abbiamo sicuramente poco tempo per guardare uno schermo, bisogna seguire anche le mosse degli altri giocatori altrimenti non si riuscirà mai a vincere la partita.

Ma quale gioco sarà più adatto alla vostra personalità?

Se ancora non lo sapete, dV Giochi ha creato un’interessante infografica attraverso la quale è possibile, rispondendo alle semplici domande, capire quale gioco fa meglio per voi.

Siete in dubbio su quale gioco vi può coinvolgere maggiormente?

Che cosa state aspettando, provate il Test!