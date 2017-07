Bilancio positivo della prima edizione del Cantiere delle Storie

Gran finale a La Maddalena per la prima edizione del Cantiere delle Storie, progetto avviato a gennaio dall’Università di Sassari e dal Premio Solinas in collaborazione con le Università di Cagliari e Tor Vergata, con l’obiettivo di creare un polo internazionale di eccellenza in Sardegna per l’alta formazione e lo sviluppo di progetti nel campo del cinema, l’audiovisivo e il multimediale.

Il Cantiere delle Storie si chiude all’insegna dell’entusiasmo e della fiducia, frutto delle positive relazioni umane e professionali che questo percorso di lavoro e innovativo processo di sviluppo hanno prodotto. Cinema, Architettura, contaminazione, sperimentazione, ibridazione, queste le parole chiave.

Il percorso messo in atto dal Cantiere delle Storie si è mosso su queste linee ed è stato capace di favorire produzione culturale in maniera trasversale, interdisciplinare e numericamente rilevante. Nel corso di 6 mesi, attraverso 3 Lab di Alta Formazione per la scrittura cinematografica e l’inedito incontro creativo e progettuale tra Cinema e Architettura, 23 studenti hanno potuto realizzare altrettante sceneggiature per cortometraggi, 7 laureandi del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari hanno sviluppato idee progettuali per trasformare strutture dismesse di La Maddalena in un Centro di Alta Formazione per il Cinema e l’Audiovisivo, mentre 23 giovani finalisti del Premio Solinas hanno partecipato a questo Lab integrato sviluppando i propri progetti, che ha anche coinvolto 40 Giurati dal Premio Solinas nell’arco di questi mesi.

Al Lab di La Maddalena si sono aggiunti produttori di cinema e tv, distributori internazionali e broadcaster quali Sky, Rai Fiction e Mediaset, portando il totale dei partecipanti compresi giornalisti e staff ad oltre 160 persone.

Si tratta, appunto, di un esperimento di contaminazione e di ricerca che guarda al futuro. È una proposta inedita di ibridazione all’insegna di quello che accadrà sempre più frequentemente. Le esperienze di questo tipo diventeranno, nei prossimi anni, sempre più indispensabili perché la creatività e l’innovazione nascono proprio laddove c’è la compresenza di saperi e competenze differenti. In questa ottica è stato impostato il Cantiere delle Storie.

Nell’intervento che ha dato il via all’Hackaton del Cantiere delle Storie Alessandro Fusacchia, già capo di gabinetto del MIUR, ha invitato i partecipanti (produttori, studenti, giovani autori, sceneggiatori, registi e docenti) a pensare in grande: “Al netto di ciò che si studia, quando si comincia a ragionare per sfide conta trovarsi buoni compagni di viaggio. A voi studenti dico: siate ambiziosi, non limitatevi a fare cose carine, le cose carine non servono più, dovete puntare a fare cose che hanno impatto e che trasformano profondamente le vostre comunità di riferimento.”

Le idee progettuali dei laureandi di Architettura dell’Università di Sassari, guidati dai docenti Paola Pittaluga, Bruno Billeci e Francesco Spanedda sono state il centro di attenzione e di partenza di un Lab di co-progettazione tra tutti i partecipanti all’evento. Gli studenti hanno coordinato i 5 gruppi di lavoro sotto la guida di Lorenzo Micheli e il supporto di Linda di Pietro.

Uno scambio fecondo che ha messo in luce la possibilità di costruire un immaginario attorno a un progetto di alto profilo. Del resto, “cinema e architettura hanno in comune la capacità di costruire e raccontare significati e spazi nei quali mettere in scena le nostre vite” afferma Paola Pittaluga.

Massimo Carpinelli e Annamaria Granatello – Magnifico Rettore dell’Università di Sassari e Presidente del Premio Solinas, ideatori del progetto – sono orgogliosi dei risultati. “Progetti come il Cantiere delle Storie sono la naturale evoluzione di un percorso che l’Ateneo, da tempo, ha intrapreso per migliorare la qualità della didattica e l’occupabilità dei nostri ragazzi – dichiara il Rettore Massimo Carpinelli – La formazione non si trova solo tra i banchi delle aule universitarie, ma anche, e forse soprattutto, sul campo. È nostra responsabilità aiutare i giovani studenti a esprimere il loro pieno potenziale, sostenendo la loro creatività e offrendo opportunità di crescita in cui tutti trovino la loro realizzazione professionale e personale”.

“Con il Cantiere siamo stati capaci di generare felicità collettiva. L’entusiasmo e la fiducia verso il futuro sono stati contagiosi. Un contagio concreto perché frutto di un percorso di intenso lavoro creativo prodotto da tre Atenei e partner nazionali ed Internazionali. Siamo tutti più cresciuti e più consapevoli. L’impossibile può diventare possibile. Per questo tengo a ringraziare tutti ed in particolare il Rettore Massimo Carpinelli per aver condiviso la Sua visione con il Premio Solinas” – afferma Annamaria Granatello, Presidente e Direttore del Premio Solinas, e aggiunge – “Siamo già al lavoro per il prossimo anno”.

Unanime è stato l’apprezzamento delle istituzioni coinvolte e del sindaco di La Maddalena, Luca Montella, in particolare. Giuseppe Dessena, assessore alla Cultura della Regione Sardegna, ha comunicato di voler riportare il Premio Solinas in maniera permanente a La Maddalena e potenziare il lavoro del Cantiere delle Storie.

L’ultima fase del Cantiere delle Storie si svolgerà entro novembre nell’ambito della manifestazione di premiazione della seconda fase del Premio Franco Solinas.