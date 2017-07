Saldi estivi 2017: consigli e date per ogni regione

Il conto alla rovescia per l’inizio dei saldi estivi 2017 è ormai giunto al termine; uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dagli amanti della moda e, in generale, dello shopping a prezzo ridotto è infatti arrivato. Tante le occasioni da non perdere, con sconti che interesseranno una vasta gamma di prodotti e raggiungeranno in diversi casi il 50%.

La corsa agli acquisti sta dunque per cominciare e – secondo le stime del Codacons – “Lo scontrino medio italiano si aggirerà attorno ai 67 euro pro capite, e poco più della metà delle famiglie (54%) farà uno o più acquisti in regime di saldi”.

La maggiore affluenza sarà come sempre registrata dai negozi di abbigliamento: boutique di alta moda alla ricerca dell’affare sul capo firmato, outlet, catene come Zara, H&M e Terranova, ma anche e-commerce online come Zalando, Yoox, Fratinardi e tanti altri, per non farsi scappare le migliori occasioni su scarpe, borse, jeans e vestiti.

Quando iniziano i saldi estivi 2017

La data di avvio dei saldi per questa stagione estiva è uguale per tutte le regioni d’Italia, mentre ci sono alcune differenze sulla giornata finale. In linea generale, la conclusione degli sconti si aggirerà su quasi tutto il territorio nazionale intorno alla fine di agosto; con eccezione per il Lazio, la Liguria e il Piemonte, in cui la chiusura sarà anticipata, e Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta che termineranno un mese dopo le altre regioni.

Ecco nel dettaglio tutte le date

Abruzzo: 1 luglio – 30 agosto

Basilicata: 1 luglio – 2 settembre

Calabria: 1 luglio – 1 settembre

Campania: 1 luglio – 30 agosto

Emilia Romagna: 1 luglio – 30 agosto

Friuli Venezia Giulia: 1 luglio – 30 settembre

Lazio: dal 1 luglio per sei settimane

Liguria: 1 luglio – 15 agosto

Lombardia: 1 luglio – 30 agosto

Marche: 1 luglio – 1 settembre

Molise: 1 luglio – 30 agosto

Piemonte: dal 1 luglio per otto settimane non consecutive

Puglia: 1 luglio – 15 settembre

Sardegna: 1 luglio – 30 agosto

Sicilia: 1 luglio – 15 settembre

Trentino Alto Adige: date differenti da comune a comune

Toscana: 1 luglio – 30 agosto

Umbria: 1 luglio – 30 agosto

Valle d’Aosta: 1 luglio – 30 settembre

Veneto: 1 luglio – 31 agosto

Consigli utili per affrontare i saldi

Come sempre, in queste circostanze, è bene prestare un’attenzione particolare onde evitare di incappare in offerte poco trasparenti o vere e proprio truffe.

I consigli sono gli stessi che l’associazione dei consumatori dispensa ad ogni occasione di sconto: conservare sempre lo scontrino, ricordando che il commerciante è obbligato ad effettuare il cambio della merce; fare attenzione ai fondi di magazzino in quei negozi che poco prima dei saldi avevano gli scaffali semi vuoti; verificare che il prezzo reale del prodotto fosse effettivamente più alto di quello scontato e, di conseguenza, non acquistare quando l’etichetta non presenta entrambe le indicazioni di prezzo, che devono essere esposte anche nei capi in vetrina.