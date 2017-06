È nato in Sardegna il nuovo portale online per risparmiare sulla spesa farmaceutica familiare

Nasce in Sardegna ​Prezzifarmaco​, l’unico comparatore prezzi specializzato per il settore farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Nato dall’esigenza di risparmiare sulla spesa farmaceutica familiare, prezzifarmaco consente a tutti di confrontare i prezzi dei ​prodotti per la salute ed il benessere della persona. Cosmetici, integratori, articoli per l’infanzia, prodotti erboristici, farmaci senza obbligo di ricetta ed alimenti speciali. PrezziFarmaco è uno strumento che consente agli utenti di trovare velocemente prodotti, promozioni e ​migliori offerte​. Vuole essere inoltre lo strumento per promuovere ed incentivare la vendita ​dei migliori negozi della salute e delle migliori farmacie online​. Gli shop online presenti sul portale sono circa 300, molti di questi offrono la ​spedizione gratuita​ per ordini di importo minimo. Ogni prodotto ed ogni negozio presente sul comparatore è verificato dal team per garantire la massima affidabilità e sicurezza.

Un successo inaspettato legato all’affidabilità

Sempre più utenti scelgono di usare i comparatori prezzi che inglobano in un unico portale tantissimi negozi e sempre più persone quando pensano agli acquisti in farmacia e parafarmacia passano da prezzifarmaco. I vantaggi sono tanti. Basti pensare che si può acquistare comodamente al mare, in montagna, al bar o seduti sul divano. Tra i vantaggi, vi è inoltre quello di avere la consulenza di un farmacista 24 ore su 24. Egli riceve messaggi da parte degli utenti che hanno bisogno di consigli e fornisce la migliore risposta nel minor tempo ai loro problemi.

Negozi Premium

Molti degli e-commerce recensiti su prezzifarmaco sono negozi Premium. Questo servizio serve per certificare i negozi, pubblicare le recensioni presenti sui social fornendo informazioni complete su quel determinato negozio. ​PrezziFarmaco permette a tutti gli e-commerce del settore salute online di essere presenti. Ci si può registrare sia gratuitamente, che in modalità Premium (a pagamento). I prodotti ed i negozi presenti sul comparatore sono verificati. ​Il team inoltre fa periodicamente degli acquisti a sorpresa e valuta se il negozio rispetta gli standard di affidabilità e sicurezza. Quelli meritevoli ricevono il bollino di “acquisti verificati”.

Tieni d’occhio

Il sistema ​“tieni d’occhio”​ consente all’utente che si iscrive di ricevere una notifica quando il prezzo del prodotto che gli interessa è scontato.

Il carrello

Per aiutare a valutare la spesa ed il risparmio in tempo reale è stata creata la funzione “lista degli acquisti” o carrello. Questa consente di creare elenchi di prodotti che si vogliono acquistare e di trovare quale negozio online li ha disponibili, quali promo e coupon sconto sono attivabili sul carrello e le spese di spedizione.

Un farmacista ed un informatico dietro al progetto

Il farmacista di prezzifarmaco è uno specialista pronto a rispondere alle svariate questioni e richieste degli utenti e l’informatico, oltre ad essere la mente creativa del progetto sviluppa insieme al suo team tutte le funzionalità della piattaforma.

Il Blog

Come ogni sito che si rispetti non poteva mancare il blog che è nato​ come supporto al comparatore prezzi. Il blog rappresenta uno spazio in cui vengono confrontati e recensiti molti prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, compresi rimedi erboristici. Nella sezione dedicata all’alimentazione si trovano numerosi consigli per uno stile di vita sano. C’è una sezione dedicata alla famiglia, alle neo mamme, ai bebè, a chi vorrebbe un figlio e a chi lo aspetta. Per gli amanti della cosmesi fai da te è presente una sezione dedicata all’autoproduzione con ricette semplici e facilmente riproducibili.