Piscina controcorrente: oggi è possibile anche in casa

Che cos’è una piscina con nuoto controcorrente? Si tratta di una piscina che al suo interno ha un dispositivo capace di generare un flusso di corrente in grado di offrire resistenza al nuotatore.

L’impianto è costituito da una pompa che preleva l’acqua per reimmetterla in vasca con più pressione e creare così la corrente contraria. L’impressione è quella di nuotare in mare, in mezzo alle onde. Questo tipo di piscina è adatta soprattutto agli sportivi. È perfetta per gli allenamenti ma, negli ultimi tempi, si sta diffondendo sempre di più anche ad uso privato. Grazie alla costante ricerca delle aziende produttrici, la piscina controcorrente può essere installata anche in casa, sia all’interno che all’esterno.

Dall’allenamento al relax: ecco perché scegliere una piscina controcorrente

I benefici di un’attività sportiva come il nuoto sono noti a tutti: spesso, infatti, viene definito come l’unica attività fisica veramente completa. Non tutti hanno la possibilità di frequentare una struttura pubblica o privata dotata di una piscina e così finiscono con il nuotare sporadicamente. Installando una piscina nel proprio giardino non vi sono più scuse.

La piscina controcorrente, che può anche essere dotata di un sistema di miscelazione regolabile dell’aria per ottenere l’effetto di un potente idromassaggio, fa sì che all’interno del proprio giardino ciascuno possa disporre di uno spazio d’acqua per allenarsi, divertirsi e rilassarsi.

Come funziona una piscina controcorrente

Due sono le funzioni più importanti di una normale piscina controcorrente: da un lato vi è l’attività sportiva, dall’altro gli esercizi idroterapici. Il dispositivo della vasca può essere regolato a proprio piacimento. A seconda della potenza del flusso d’acqua scelta si possono svolgere le due diverse attività tenendo sempre in allenamento tutti i muscoli del proprio corpo. Nuotare ogni volta che si vuole secondo i propri tempi e la propria velocità sarà un gioco da ragazzi, un sogno che finalmente si realizza.

Le piscine controcorrente sono facili da installare e richiedono una manutenzione semplice ed economica. Molti tecnici consigliano, quando si procede con l’istallazione, di optare per quelle al coperto perché solo queste ultime permettono realmente di nuotare tutto l’anno in qualsiasi tipo di clima e di non dipendere più dalle strutture pubbliche sparse per la città. Rispetto a una piscina normale, una piscina controcorrente dà la possibilità di risparmiare spazio grazie alle dimensioni più ridotte, che non compromettono il corretto allenamento.