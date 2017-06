Litfiba a Cagliari 2017: info biglietti e data del concerto

Dopo quasi tre anni ritornano a esibirsi in Sardegna: i Litfiba arrivano a Cagliari, il 12 agosto all’Arena Sant’Elia, con l'”Eutòpia Tour”. Una nuova data che va ad aggiungersi alla rosa di sette tappe estive già annunciate nelle principali città dello stivale. Anche nel live cagliaritano Piero Pelù e Ghigo Renzulli saranno accompagnati sul palco da Luca Martelli (batteria e cori), Ciccio Licausi (basso) e Fabrizio Simoncioni (tastiere e cori).

Una nuova tournée travolgente con cui i due leader della band toscana porteranno nelle piazze italiane i brani dell’ultimo disco Eutòpia con tutta la carica esplosiva e l’energia che da sempre li caratterizza. L’album (prodotto da TEG/Renzulli e distribuito da Sony Music Italy), che ha esordito al terzo posto della classifica degli album più venduti in Italia e al primo posto della classifica dei vinili, è composto da dieci graffianti tracce in puro stile Litfiba, dove Piero Pelù e Ghigo Renzulli trattano diversi temi: dall’inquinamento all’estremismo religioso, passando per le vittime della ‘Ndrangheta ai nuovi media.

Eutòpia è disponibile anche nella versione doppio vinile, dove sono presenti due bonus track strumentali: Tu non c’eri, scritta da Piero Pelù, e La danza di Minerva, scritta da Ghigo Renzulli.

Per l’unico concerto dei Litfiba nell’isola, firmato Imaginevents e inserito all’interno della rassegna “Pop a Impatto Zero – Festival Musica e Spettacoli”, sono disponibili i biglietti (parterre in piedi e tribuna numerata) in prevendita al Box Office Sardegna in v.le Regina Margherita n. 43 a Cagliari – tel. 070/657428 e nei circuiti LiveTicket (www.liveticket.it) e Ticketone (www.ticketone.it).