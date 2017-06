Partenza sicura con le gomme nuove

Tante sono le cose da controllare per una partenza sicura prima delle vacanze estive. In primis bisogna accertarsi che la propria auto o la propria moto sia in ordine: un mezzo di trasporto in buone condizioni aiuta a prevenire eventuali problemi nel bel mezzo delle ferie e fa sì che le vacanze siano davvero un momento di pace e relax.

Successivamente le persone più organizzate controlleranno le previsioni del traffico per gli esodi estivi del 2017 accertandosi che sul loro percorso non vi sia, nel giorno prescelto, un bollino nero, rosso o giallo e la segnalazione quindi di possibili disagi.

Mai sentito parlare, però, di partenze intelligenti? Per non incappare in problemi di traffico l’importante è cercare di non mettersi in macchina per le località più gettonate nei giorni di punta.

LEGGI ANCHE: Pezzi di ricambio, perché comprarli online?

Prima di partire: check up completo dell’auto o della moto

Per non avere problemi con il mezzo di trasporto è bene sottoporlo ai dovuti controlli prima della partenza.

L’olio, l’acqua del motore, le pastiglie dei freni, la pressione e l’usura degli pneumatici sono le cose a cui prestare maggior attenzione. Chi ha effettuato il cambio gomme, passando da quelle invernali a quelle estive, entro la metà del mese di maggio potrebbe non aver problemi di sorta, chi, invece, utilizza sulla propria autovettura gomme quattro stagioni potrebbe doversi prendere cura degli pneumatici e verificarne lo stato di usura. Ad ogni automobilista è stato insegnato che si devono cambiare le gomme con poca aderenza sull’asfalto perché utilizzare pneumatici consumati e non più nuovissimi equivale a mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità. Il battistrada, infatti, non deve mai arrivare a essere al di sotto del limite di legge che è pari a 1,6 millimetri. Prima si cambiano gli pneumatici meglio è. Proprio per questo motivo, quindi, ogni anno, in Italia, vengono venduti circa 32 milioni di pneumatici.

LEGGI ANCHE: Installare un impianto GPL sulla propria auto

L’importanza degli pneumatici: scegli quelli giusti

Dove acquistarli? Tanti sono i rivenditori. Ci si può affidare al proprio gommista o meccanico di fiducia oppure a internet e cercare così di risparmiare un po’. Su SpecialGomme trovi gli pneumatici alle migliori offerte. Il portale, tanto per fare un esempio, è uno dei migliori e-commerce italiani che vi siano su piazza, essendo il più conveniente e affidabile per ogni acquisto online. Nello store si possono trovare i migliori marchi di pneumatici presenti sul mercato e ogni giorno vi sono offerte in grado di soddisfare ogni necessità sia in termini di performance che di sicurezza, ma soprattutto in termini di rapporto fra qualità e prezzo. Chi cerca gomme per auto e moto può quindi scegliere fra le marche migliori come: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Kumho e Yokohama.

Risparmiare notevolmente sull’acquisto fatto non vuol dire rinunciare alla qualità e ad avere una garanzia di 5 anni sulle nuove gomme.