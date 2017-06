Consigli su come arredare una mansarda

La mansarda è sicuramente un ambiente molto particolare, lucernari e tetti ad altezza irregolare possono complicare la scelta dell’arredamento, al punto tale da diventare un vero problema. Ma vediamo allora alcuni consigli utili su come arredare una mansarda. Seguendo alcuni accorgimenti la mansarda può diventare una stanza con forte carattere, basta avere bene in mente il risultato finale che vorremmo ottenere.

Solitamente le mansarde sono ambienti abbastanza luminosi, basta saper sfruttare ogni angolo, anche il più nascosto, e anche la mansarda può diventare un ambiente pratico e funzionale. Oggi possiamo decorare i nostri ambienti con tantissimi complementi d’arredo di design che donano personalità alle nostre stanze, e possiamo acquistarli anche online risparmiando spesso sul prezzo, come possiamo fare su Verdelilla Home, un negozio online di complementi per l’arredamento, accessori per la casa e illuminazione per interni ed esterni.

Come arredare una mansarda: idee utili

La particolarità della mansarda come sappiamo sta proprio nell’altezza del soffitto, che oltre a rendere questo ambiente unico, allo stesso tempo rischia di farlo sembrare soffocante. Importantissimo diventa allora creare una sensazione di ariosità attraverso il colore delle pareti. Scegliamo colori light che vanno dal bianco al beige, e cosa più importante dipingiamo pareti e soffitto dello stesso colore. Questo piccolo accorgimento consentirà di far sembrare la stanza più grande di quanto non sia in realtà. Lo stesso discorso vale per gli arredi, i mobili di colore chiaro donano luminosità e freschezza all’intero ambiente.

Passiamo adesso alla struttura, ricordiamoci di esaltare sempre le particolarità architettoniche tipiche di una mansarda, come possono essere delle travi ad esempio. Possiamo sfruttare anche gli spazi più angusti come quelli relativi alla parte più bassa del soffitto, dove possiamo posizionare degli arredi bassi, magari realizzati su misura. Cerchiamo di non esagerare con la mobilia ma scegliamola accuratamente in base alla destinazione d’uso che abbiamo deciso per la nostra mansarda.

Come arredare una mansarda: destinazione d’uso

Vediamo adesso come arredare la nostra mansarda in base a cosa abbiamo deciso di farne della stanza.

Possiamo arredare la nostra mansarda a salotto, ricordiamoci di posizionare il divano nel punto in cui arriva più luce, sarà lui infatti il punto focale della stanza. Da prediligere sempre divani dai colori neutri e mobili in stile minimal. Sbizzarrisciti invece sugli accessori come cuscini, candele e altri oggetti di design.

La nostra mansarda può anche diventare una romantica camera da letto, con letto basso e armadio su misura con ante scorrevoli. Nel caso in cui abbiamo un lucernario, possiamo posizionare il letto proprio sotto di esso.

Infine, possiamo destinare la nostra mansarda a sala da bagno. Questa è sicuramente una scelta molto rara, ma sicuramente di grande effetto. Applicheremo il lavabo sulla parete più alta, per consentire di svolgere con agilità le operazioni che vanno fatte in piedi, una vasca ampia e mobiletti piccoli. Per quanto riguarda i sanitari, meglio optare per quelli sospesi.