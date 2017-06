Garcinia Cambogia: fa dimagrire davvero?

La Garcinia Cambogia è una pianta che viene dal sud-est asiatico e sembra abbia delle proprietà miracolose. Ci sono molte persone che la assumono per le sue dosi dimagranti; viene quindi naturale chiedersi se sia efficace davvero, anche perché qualcuno potrebbe volerla acquistare per dimagrire più velocemente e liberarsi dalla frustrazione di un corpo che non soddisfa.

Cosa succede se uno assume la Garcinia Cambogia tutti i giorni? Si assiste ad una effettiva perdita di peso oppure no? In effetti sembra proprio che i frutti della Garcinia, e in particolare la buccia di questo frutto verde, contengano un principio attivo, che però non ha di fatto nulla di miracoloso: non basta infatti mangiare la buccia della Garcinia per garantire il dimagrimento. Per ottenere risultati bisogna assumere regolarmente un integratore e associarlo ad una sana attività fisica. Ma vediamo di approfondire l’argomento nel corso di questo articolo.

Garcinia Cambogia: come funziona?

La Garcinia Cambogia funziona e non fa male, per questo oggi si trova anche in erboristeria e farmacia (se così non fosse ci sarebbe davvero da preoccuparsi). Per fortuna però è dimostrato che non ci sono effetti collaterali o reazioni avverse se non nei rarissimi casi di soggetti allergici, quindi non è colpa della pianta o dei frutti se eventi di questo tipo si verificano.

Il principio attivo della Garcinia Cambogia è molto interessante ed è quello il fulcro delle ricerche scientifiche. Si chiama HCA ovvero acido idrossicitrico, che è in qualche modo correlato a quello “citrico” che si trova dentro il limone, ma chiaramente non è la stessa cosa e ha proprietà differenti. Gli studi hanno dimostrato che questo principio ha la capacità di inibire l’azione dell’enzima citrato liasi che nel corpo ha la funzione di favorire il metabolismo dei grassi. In questo modo assumere la Garcinia aiuta a prevenire l’accumulo nelle zone del corpo indesiderate e restare in forma.

Donne di tutto il mondo, quindi, ecco la notizia che aspettavate. Il dato è stato confermato anche da un sito specializzato sulla Garcinia, chiamato GarciniaCambogiaLife.it (qui la pagina che parla della Garcinia Cambogia in modo approfondito); il portale dichiara infatti che i risultati che molte donne, ma anche uomini, hanno raggiunto a volte sono sbalorditivi. Parliamo di circa 10 kg persi in media dalle persone. Il tutto può variare in base al peso totale, il sesso e l’età, ma comunque i risultati raggiunti sono importanti e non si possono negare. Certo quando c’è un nuovo prodotto di questo tipo bisogna sempre fare attenzione perché in giro ci sono sempre bufale, ma in definitiva non bisogna preoccuparsi eccessivamente specie quando si hanno prove scientifiche che attestano che un prodotto è innocuo, anzi funziona.

Ci sono controindicazioni?

Se si decide di cominciare a prendere un prodotto o un integratore a base di Garcinia Cambogia si deve tenere presente che non ci sono particolari controindicazioni o effetti collaterali provati. La Garcinia è un prodotto naturale senza additivi chimici e questo lo rende innocuo per la salute, l’unico rischio è come sempre il sovradosaggio ma in quel caso l’errore è di chi sta assumendo il prodotto e sta esagerando. Anche in quel caso il massimo che si può riscontrare sono mal di testa o mal di stomaco, quindi non c’è granché di cui preoccuparsi.

Per quanto riguarda il dosaggio, bisogna calcolare che le dosi minime consigliate vanno da 0,5 a 1 g al giorno, solo in questo modo i prodotti possono essere efficaci e poi bisogna assumerli sempre prima dei pasti, quindi una pastiglia la mattina, una prima di pranzo e una di sera; in questo modo ci si garantisce gli effetti benefici e il ritorno del sorriso con un maggiore rilascio di serotonina.