Asta online di Minerva Auctions per amanti di cinema, storia e letteratura

Che cosa accomuna una foto autografa di Gino Bartali alla corrispondenza sottoscritta di Camillo Benso Conte di Cavour alle foto di scena del film La Dolce Vita che ritraggono Anita Ekberg e Marcello Mastroianni?

Se siete appassionati di storia, cinema e letteratura non fatevi scappare l’appuntamento con l’Asta online di Minerva Auctions giovedì 15 giugno.

Libri autografi e stampe saranno in esposizione a Roma presso il Palazzo Odescalchi da domenica 11 a mercoledì 14 giugno, mentre l’asta online si aprirà giovedì 15 giugno alle ore 10.30.

Gli amanti del cinema d’autore, della storia e della letteratura italiana potranno prendere visione e portarsi a casa documenti unici e introvabili.

Dall’Italia della Prima Repubblica al Cinema d’autore

Durante la prima tornata che inizierà alle ore 10.30, la casa d’aste Minerva Auctions metterà a disposizione una serie di documenti per collezionisti e amatori come le foto delle imprese alpinistiche, una relativa alla scalata dell’Hindu Kush del 1959 e una a proposito della spedizione bergamasca sulle Ande peruviane del 1960, firmate dai protagonisti.

Sempre durante la prima tornata, saranno messe all’asta foto di personaggi della politica e dell’imprenditoria italiana della Prima Repubblica come Gianni Agnelli, Raul Gardini, Guido Carli e Giovanni Spadolini.

Ma soprattutto Minerva Auctions metterà a disposizione degli amanti del cinema italiano tante foto di set famosi, a partire da quelli di Federico Fellini, come La Dolce Vita e Satyricon. Non mancheranno scatti di scena dal set della Ciociara, la pellicola di Vittorio De Sica del 1960, e da quelli dei film più famosi di Pier Paolo Pasolini come Accattone, La Ricotta, Edipo Re e I Racconti di Canterbury.

Per gli appassionati di Pasolini, sarà disponibile anche un numero straordinario di una rivista specializzata interamente dedicato ad uno dei film più sconvolgenti del regista italiano: Salò e le 120 giornate di Sodoma, che uscì nel 1975 a poche settimane dall’omicidio dello stesso Pasolini.

Per gli appassionati di Letteratura

Per chi è invece appassionato di letteratura italiana, Minerva Auction mette a disposizione una rara edizione illustrata dell’Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo, le cui incisioni sembra possano essere attribuite a Domenico Beccafumi.

E ancora tante ristampe di trattati di medicina, come l’edizione originale e molto rara del Ricettario medicinale necessario a tutti i medici e speziali del 1567 o la prima edizione dell’opera di Medicina di Giovanni Michele Savonarola (1385-1468), nonno di Girolamo.

Per i collezionisti inoltre si segnala l’edizione della Geographia di Tolomeo curata da Villanovanus del 1541, con una raffigurazione del mappamondo che per la prima volta nell’edizione Fries indica il nome America: una raffigurazione a piena pagina firmata da Albrecht Durer.

Quando Galileo distrusse la scienza aristotelica

Nel Discorso al Serenissimo Don Cosimo, Il Gran Duca di Toscana intorno alle cose che stanno in sù l’acqua o che in quella di muovono del 1612, Galileo Galilei sferrò il suo primo attacco alla scienza aristotelica.

La casa d’aste Minerva Auctions metterà a disposizione nel secondo lotto dell’asta del 15 giugno, che si aprirà alle 15.30, delle vere e proprie chicche riguardanti il celebre scienziato come la prima edizione del Sidereus Nuncius, il testo fondativo della moderna astronomia contenente il primo resoconto di una scoperta astronomica effettuata col telescopio. Una vera e propria chicca per collezionisti e intenditori.

La Casa d’Aste Minerva Auctions

Sono molti altri i documenti unici e introvabili che la Casa d’Aste Minerva Auctions metterà a disposizione di collezionisti e amanti delle opere d’arte.

Arte Moderna e Contemporanea, Arte dell’Ottocento e del Primo Novecento, Dipinti e Disegni Antichi, Fotografie, Gioielli, Orologi ma anche Libri, Autografi e Stampe: le opere d’arte battute all’asta da Minerva Auctions vengono sempre esposte al pubblico almeno due giorni prima.

Minerva Auction da oltre dieci anni offre un’ampia gamma di opere d’arte tra stampe, oggetti antichi e gioielli, per venire incontro alle richieste di chi vede nella bellezza e nell’arte non solo un investimento ma un vero e proprio momento di lusso il cui piacere dura per sempre.