Santorini: i 4 ristoranti migliori a Fira

Santorini, oltre ad essere un’isola romantica e affascinante, è anche un’isola greca dove il buon cibo e l’ottimo vino non mancano. Per questo in vacanza non puoi perderti un pranzo o una cena in uno dei migliori ristoranti di Fira, il capoluogo dell’isola.

1. Volcano Blue Restaurant – Fira

Se quello che sogni è una cena al tramonto con vista sulla Caldera, allora il Volcano Blue Restaurant è quello che stai cercando. Piatti della tradizione greco-mediterranea sono i protagonisti del ristorante, tutti da accompagnare agli ottimi vini del territorio.

L’atmosfera del ristorante è tranquilla, si pranza e si cena anche su prenotazione e ha disponibilità di tavoli all’esterno con connessione Wi-Fi gratuita e bar dove sorseggiare un drink nelle prime ore della sera.

Il ristorante è aperto dalle 11.00 alle 01.00

Tel: +30 2286 022850

2. Argo Restaurant – Fira

Il ristorante dallo stile ricercato è costruito a terrazze sul bordo della scogliera di Santorini, con vista spettacolare sulla Caldera da osservare soprattutto al tramonto. I piatti preparati sono quelli della cucina new age con un menù variegato che unisce i sapori del Mediterraneo e quelli internazionali come i frutti di mare, piatti di carne e dolci della casa, il tutto accompagnato dai buonissimi vini locali.

Per chi decide di fermarsi a mangiare lì, Argo Restaurant accetta carte American Express, Mastercard e Visa e offre la connessione Wi-Fi gratuita.

Il ristorante è aperto dalle 12.00 alle 00.00

Tel: +30 2286 022594

3. Cacio & Pepe Restaurant – Fira

Se vi manca il cibo italiano in vacanza, Cacio & Pepe Restaurant è stato uno dei primi ristoranti italiani aperti a Santorini situato a Fira, subito dopo la piazza principale. Si può prenotare il tavolo (anche all’esterno) ed è ideale sia per una cena romantica che per una cena tra amici. Dispone, inoltre, della connessione Wi-Fi gratuita e accetta il pagamento con carte American Express, Mastercard, Visa (molto utile soprattutto quando si è in vacanza).

Il ristorante è aperto dalle 12.00 alle 00.00

Tel: +30 2286 024971

4. Convivium Restaurant – Fira

Posizionato nel cuore di Fira, il ristorante con terrazza e foyer mette a disposizione dei clienti piatti della cucina italiana come pasta fatta in casa e pizza, preparati con prodotti di stagione tipici. Il menù include anche piatti di carne e pesce accompagnati dai vini del territorio, non mancano piatti per vegetariani/vegani e i dessert per i più golosi. Sarete ospitati in un’atmosfera amichevole grazie alla disponibilità e alla professionalità dello staff.

Convivium Restaurant offre ai suoi clienti anche un parcheggio, accetta carte American Express, Mastercard e Visa e la connessione Wi-Fi gratuita.

Il ristorante è aperto dalle 12.00 alle 01.00

Tel: +30 2286 028111

