Trovare film e serie tv in streaming grazie a Filmamo.it

Da Netflix a Rai Play, passando per Tim Vision, iTunes, My Movies Live e tanti altri. Tutto gratis e, soprattutto, legale. Filmamo.it è infatti un portale online che permette ai propri utenti di effettuare una rapida ricerca e scoprire in quali siti di streaming autorizzato si trova il film o la serie tv che si desidera guardare, indicando tra le piattaforme on-demand comparate la migliore offerta (in abbonamento, noleggio, acquisto, DVD o Blu-ray).

Con un catalogo di oltre 14.000 titoli, Filmamo è ad oggi il primo portale in Italia che fornisce un servizio completo di comparazione dello streaming legale, garantendo a chiunque ne faccia uso di soddisfare le proprie ricerche in modo semplice e veloce.

Come funziona Filmamo

L’uso della piattaforma è infatti particolarmente intuitivo: già nella homepage, sulla destra, è possibile prendere visione del riquadro in cui digitare il titolo del film o della serie tv che si desidera guardare in streaming. In alternativa, si può effettuare la ricerca anche indicando l’attore, il regista, il genere o l’anno del prodotto desiderato. I più esigenti possono inoltre registrarsi gratuitamente al sito e avvalersi dei parametri di ricerca avanzata.

Una volta trovato il film o la serie tv da guardare in streaming, Filmamo mostra anche alcuni dati tecnici e una breve sinossi, oltre che la scheda comparativa e il link diretto alla piattaforma on-demand in cui si trova l’offerta migliore in abbonamento, noleggio o acquisto.

Possiamo quindi concludere affermando che, oltre a fornire un servizio utile agli utenti, la piattaforma sviluppata dalla startup bolognese Settima Arte favorisce il diffondersi della cultura dello streaming autorizzato, grazie alla segnalazione di film e serie tv da guardare on-demand in modo completamente sicuro e legale.