Iridologia e idrocolonterapia: cosa sono e quali benefici si possono ottenere

Forse molti di voi ne avranno sentito già parlare, ma non tutti sanno cos’è l’iridologia e che collegamento c’è con l’idrocolonterapia. Entrambe sono tecniche usate insieme per migliorare la salute dell’organismo e soprattutto per purificate il tratto intestinale.

Vediamo nello specifico come avviene in trattamento e quali benefici possiamo ottenere.

L’iridologia: lo studio dell’iride

L’iridologia è una disciplina che si basa sullo studio accurato dell’iride attraverso il quale è possibile risalire a squilibri anche momentanei nell’organismo o di un organo in particolare.

Come avviene ciò? Tali segnali si manifestano attraverso le fibre nervose che giungono all’iride direttamente dal cervello e che notiamo attraverso l’analisi dei segni dell’iride.

Quindi possiamo dire che l’analisi dell’iride è come una forma di risonanza magnetica a 360° che mette in luce gli eventuali problemi di salute del nostro corpo. Una sorta di medicina naturale che studia le bioenergie del corpo e che dimostra che l’occhio non è solo un mezzo per fotografare il mondo ma è davvero “lo specchio dell’anima”.

Che relazione c’è con l’idrocolonterapia? E di cosa si tratta?

L’idrocolonterapia: la pulizia del colon

Con il termine idrocolonterapia intendiamo un sistema innovativo per “lavare” il colon e quindi per purificarlo in maniera naturale. Anche se può sembrare una tecnica innovativa, in realtà si tratta di un sistema antico, da sempre utilizzato, come ad esempio il clistere intestinale. È facile da capire che solo pulendo l’intestino è possibile prevenire o curare certe malattie che affliggono la popolazione.

Tutti noi sappiamo che, quando ingeriamo i cibi, una parte di essi viene depositata lungo le pareti dell’intestino crasso e mai espulsa del tutto.

Pulire l’intestino vi permetterà invece di eliminare ogni traccia di scoria o residui, che normalmente non vengono eliminati nemmeno nella normale evacuazione quotidiana.

Trattamenti utili anche per dimagrire

Avete bisogno di conoscere più da vicino queste tecniche? Allora cercate un centro specializzato dove sarà possibile effettuare entrambe le cose, ossia l’analisi dell’iride e la terapia di pulizia del colon. Sappiate che nessun rimedio naturale e/o casalingo potrà mai darvi gli stessi risultati, in termini di benessere e di salute, di un trattamento specializzato come l’idrocolon terapia.

E cosa dire degli effetti dimagranti? Ci pare ovvio sottolineare che, pulendo il nostro intestino, non solo andremo a liberarci delle scorie ma anche delle tossine in circolo, ottenendo questi risultati:

1. pancia più sgonfia perché ci liberiamo dell’aria in eccesso;

2. abbinando al trattamento anche una dieta a base di fibre, sarà possibile iniziare a mangiare in maniera sana e a dimagrire velocemente senza il rischio di riprendere il peso;

3. l’acqua introdotta non solo è depurata ma anche alcalina e questo dà un notevole beneficio al nostro corpo che ripristina le sue funzioni intestinali, assorbe meglio i cibi ingeriti e riduce il rischio di fermentazione degli alimenti.

Se anche voi siete convinti e volete iniziare un percorso di miglioramento del benessere intestinale, allora cercate il centro specializzato in pulizia del colon più vicino a voi, dotato magari di un iridoscopio e prenotate subito un appuntamento, dove vi verrà spiegato il trattamento, il costo e soprattutto i benefici che otterrete.

Come ricorda Rosa Angela Racanelli, responsabile del Centro Heliantus Armonia e Benessere: “L’utilità di effettuare l’investigazione dell’iride, prima di un lavaggio intestinale, permetterà di avere una visione più completa sulla condizione di salute del paziente, consentendo di valutare il numero di sedute d’idrocolon e la quantità di argilla, bicarbonato, caffè e sale marino integrale da diluire con l’acqua”.