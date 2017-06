The Last Match: il Cagliari Calcio saluta lo stadio Sant’Elia

È tutto pronto per “The Last Match”. Stasera alle 20.30 per salutare il Sant’Elia scenderanno in campo tanti amici che hanno scritto la storia del Cagliari Calcio e dello stadio. Da una parte il “Casteddu”, con una squadra formata interamente da giocatori che hanno indossato la maglia rossoblù o che giocano attualmente nel Cagliari; dall’altra una rappresentativa di calciatori che durante la loro carriera hanno calcato il manto erboso del Sant’Elia.

Sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara nei Cagliari 1920 Store di piazza L’Unione Sarda (9-13 / 16-20) e del Largo Carlo Felice (10.30-18.30 con orario continuato). I botteghini dello stadio apriranno alle 18, i biglietti potranno essere acquistati anche durante l’evento.

Parteciperanno alla serata tanti personaggi amatissimi dai tifosi del Cagliari, tra i quali: Acquafresca, Agostini, Avramov, Bellini, Bernardini, Bianco, Brugnera, Canestrari, Cappioli, Casagrande, Conti, Copparoni, G. Coppola, Greatti, Cossu, Dessena, Dibitonto, Festa, Fini, Gattelli, Jeda, Idini, Lamagni, Lopez, Matri, Muzzi, Nainggolan, Napoli, Nardini, Nenè, Novellini, Oliveira, Paolino, Piras, Pisano, C. Poli, Pulga, Quagliozzi, Roccotelli, Sau, Suazo, Tomasini, Villa.

In panchina Claudio Ranieri. Nei “Sant’Elia Friends”, guidati da Mario Beretta, tra gli altri, Bertotto, Canini, Chevantón, Giacomazzi, Gobbi, Pellissier, Tiribocchi, Legrottaglie, Antonini, Negro, M. Melis, Corellas, Bia, Pinna, P. Mancini, Squizzi, Barone e Rastelli.