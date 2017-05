Trucchi per un regalo azzeccato

È di pochi giorni fa la notizia del regalo di Papa Francesco a Donald Trump, in occasione della sua visita in Italia. Il Pontefice ha infatti donato al Presidente degli Stati Uniti la sua enciclica Laudato si’, un vero e proprio manifesto ambientalista. A pochi è sfuggita la velata ironia di un regalo del genere ad un Presidente che, finora, non si sta distinguendo per le sue politiche in favore dell’ambiente. Insomma, si tratta di un regalo capace di dire molto, anche in assenza di parole.

Fare un regalo ad un amico o a una persona cara è sicuramente più semplice che pensare ad un’idea azzeccata per stupire un Capo di Stato in visita ufficiale ma, non di meno, richiede un po’ di inventiva e creatività per non ricadere su un’idea banale, che costerà a noi del denaro e obbligherà il “fortunato” destinatario a fare spazio in casa all’ennesima cosa inutile.

Ma come fare il regalo perfetto?

Escludendo le domande dirette del tipo “Cosa vuoi per il tuo compleanno?”, che eliminano completamente la componente sorpresa, fondamentale quando si parla di regali, è comunque importante cercare di capire i desideri del nostro amico/partner/familiare.

LEGGI ANCHE: Idee regalo per stimolare la creatività dei più piccoli

Ogni persona ha dei desideri che non si concede, chi per il tempo, chi per i soldi, chi semplicemente perché di indole non si fa dei regali da solo. Ecco perché, facendo un po’ di attenzione, potresti facilmente scoprire che la persona a cui vuoi fare un regalo vorrebbe provare a prendere delle lezioni di yoga, o vorrebbe cenare in un nuovo ristorante appena aperto, o desidera soprammobili etnici per decorare la casa nuova. Un regalo di questo tipo, pensato con affetto e fatto apposta per la persona che lo riceve sarà un successo garantito.

Può anche capitare, però, che non si presenti l’occasione di approfondire i desideri della persona a cui vogliamo fare un regalo, magari per problemi di tempo o di distanza, o magari perché la persona in questione non fa parte della cerchia più stretta delle nostre frequentazioni. Anche in questo caso però non c’è motivo di scoraggiarsi. Siti come regali.it, infatti, permettono anche ai più pigri e impegnati di trovare un regalo azzeccato. L’acquisto online permette di avere sottomano migliaia di idee divertenti, utili e simpatiche, per fare bella figura e donare qualcosa di bello ai nostri cari.