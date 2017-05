Le migliori offerte per chi decide di passare a Vodafone

Passare a Vodafone non è mai stato più conveniente di adesso, perché questo operatore telefonico ha ideato delle offerte irrinunciabili per tutti coloro che hanno un cellulare o smartphone e hanno deciso di cambiare gestore telefonico. Le attuali offerte Passa a Vodafone sono davvero imbattibili e di seguito ve le elencheremo spiegandone tutti i vantaggi.

Prima di tutto va ricordato, per quanto riguarda le offerte Passa a Vodafone, che la compagnia ha recentemente deciso di sostituire in via definitiva le offerte Scegli Tu e Flexi con i piani Vodafone Ricaricabili, che sono sicuramente molto più vantaggiosi per coloro che usano gli smartphone e vogliono racchiudere in un solo pacchetto chiamate, internet e sms. Ci sono cambiamenti anche per coloro che hanno un abbonamento, infatti il piano Relax è sostituito da quello Red.

Offerte Mobile Internet Vodafone

Queste le offerte che scadranno a breve messe a disposizione da Vodafone, che vale sicuramente la pena utilizzare per quanto riguarda Mobile Internet.

Giga In & Out: questa offerta prevede l’attivazione gratis entro il 29 maggio e comprende 10 GB di internet 4G al costo di 10 euro ogni quattro settimane.

Total Giga: questa seconda offerta proposta da Vodafone per Mobile Internet prevede al pagamento di 30 euro ogni quattro settimane 30 GB + 30 GB utilizzabili nelle ore notturne.

SOLO ONLINE 1 Anno 4G: questa è un’offerta annuale che prevede al costo di 149 euro una navigazione di 15 GB al mese per tutta la durata annuale.

Offerte Vodafone Ricaricabili

Esistono diverse offerte che Vodafone mette a disposizione per i profili Ricaricabili, che possono soddisfare i bisogni di ogni utente secondo le proprie esigenze. Di seguito proporremo tutte le offerte ricordando che il canone viene rinnovato ogni quattro settimane, più o meno un mese quindi.

Vodafone Start: prevede 400 minuti verso tutti, 100 sms verso tutti, 100 MB 4G al costo di 10 euro.

Vodafone Digital: prevede 400 minuti verso tutti, 100 sms verso tutti, 2 GB 4G al costo di 15 euro.

Vodafone Super: prevede 400 minuti verso tutti, 100 sms verso tutti, 3 GB 4G + musica in streaming senza consumo di GB al costo di 18 euro.

Vodafone Shake (per gli Under 30): prevede 300 minuti verso tutti, 100 sms verso tutti, 5 GB 4G al costo di 12 euro.

Vodafone Junior: prevede 100 minuti verso tutti + minuti illimitati verso 2 numeri Vodafone a scelta, 50 sms verso tutti, 500 MB al costo di 9 euro.

Tutte le offerte sopracitate possono subire delle modifiche se si desidera aggiungere più traffico dati, più sms o più minuti per le chiamate.

Questi i costi aggiuntivi per le offerte Vodafone Ricaricabili esclusa Vodafone Shake.

Traffico dati: 1 GB al costo di 5 euro, 2 GB al costo di 10 euro, 3 GB al costo di 14 euro, 5 GB al costo di 19 euro, 10 GB al costo di 29 euro.

Minuti chiamate: 500 minuti al costo di 5 euro.

Sms: 500 sms al costo di 3 euro.

Questi i costi aggiuntivi riguardanti la sola opzione Vodafone Shake.

Traffico dati: 500 MB al costo di 1 euro, 2 GB + 2 GB da usare esclusivamente sui social al costo di 1 euro, 3 GB per video e social al costo di 3 euro, 2 GB per la musica in streaming al costo di 1 euro.

Minuti chiamate: 100 minuti verso tutti al costo di 1 euro

Sms: 100 sms verso tutti al costo di 1 euro

Tutti i profili ricaricabili hanno compresi nel prezzo anche i servizi Vodafone Exclusive, Smart Passport e Rete Sicura.

Offerte Abbonamento Red

Dopo aver elencato le offerte Vodafone per i profili ricaricabili, passiamo a quelle relative all’Abbonamento Red.

RED Start: prevede chiamate illimitate verso tutti, sms illimitati verso tutti, 4 GB + 2 GB con smartphone incluso al costo di 29 euro ogni quattro settimane.

RED Maxi: prevede chiamate illimitate verso tutti, sms illimitati verso tutti, 8 GB + 2 GB con smartphone incluso al costo di 39 euro ogni quattro settimane.

Lo smartphone da abbinare a queste offerte può essere scelto tra i tanti presenti sul listino Vodafone.

Oltre a queste offerte la compagnia telefonica ha aggiunto ulteriori vantaggi per chi Passa a Vodafone, infatti scegliendo l’Abbonamento Red si usufruirà anche del Servizio Clienti Top, un servizio clienti disponibile 24 ore su 24 ogni giorno, che permetterà di essere in contatto con un Esperto di Internet in caso di necessità. In più è previsto il Roaming in Europa e Usa senza alcun costo aggiuntivo ed infine sconti molto vantaggiosi sia per il cliente che per i suoi familiari su altre opzioni di telefonia e internet Vodafone.

Quelle elencate in questa guida sono le ultime offerte che la compagnia telefonica mette a disposizione di tutti coloro che scelgono il Passa a Vodafone, sia per i profili ricaricabili che per quelli con abbonamento.

Tali offerte sono a prova di confronto con le altre compagnie telefoniche, perché la Vodafone non teme la concorrenza ed è sicura di offrire il top dei servizi al miglior prezzo disponibile sul mercato della telefonia e internet. Offerte dunque irrinunciabili e da cogliere al volo, perché il Passa a Vodafone permette di avere la connessione 4G più veloce di sempre al costo inferiore, più la possibilità di avere uno smartphone di ultima generazione e appena sbarcato sul mercato nazionale, chiamate e sms a prezzi davvero unici.

Passa a Vodafone è sicuramente la migliore offerta per la telefonia mobile e internet attualmente presente sul mercato italiano.