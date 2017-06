Trucchi per non fare tardi la sera

Una volta che avete preparato il necessario per andare a dormire non dovete perdere altro tempo, solo così riuscirete ad andare a letto presto. Avete messo tutto in ordine? Se riuscite a fare queste cose in un orario decente, allora avete trovato il segreto per non fare tardi la sera. Molte persone, mentre si preparano per andare a dormire, perdono infatti moltissimo tempo, e di conseguenza fanno tardi e riducono drasticamente le loro ore di sonno. Questo è un errore comune che comporta, nel lungo periodo, dei problemi soprattutto perché si perdono preziosi momenti di riposo che poi, di mattina, pesano come un macigno nella vita di ognuno di noi.

Eppure esistono dei trucchi che possono essere applicati per cercare di non fare tardi la sera, da mettere in pratica in maniera continuativa e semplice, e che riusciranno a cambiare la nostra vita. Tra i trucchi più semplici c’è quello di prepararsi già per la notte subito dopo cena. Una volta finito di cenare ci si può già organizzare per dormire, iniziando a lavarsi i denti e mettersi il pigiama.

Bisogna seguire tutti i passaggi da fare prima di andare a letto, ovvero struccarsi, prepararsi e mettersi già in condizione di essere pronti ad affrontare una notte intera di sonno. Un altro modo per andare a letto presto è anche quello di evitare di passare troppo tempo davanti ai dispositivi elettronici prima di andare a dormire. Sembra una cosa poco importante, ma in realtà è fondamentale perché, quando si passa molto tempo vicino al computer prima di andare a letto, capita anche che l’attenzione e la concentrazione restino a livelli davvero elevati e, quindi, cercare poi di rilassare la mente non è un processo facile. Il trucco quindi è quello di spegnere qualunque tipo di dispositivo elettronico presto e al massimo tenerli accesi fino alle otto di sera.

Successivamente bisognerebbe prepararsi una tisana già a partire dalle ore 21.00, così da essere pronti e rilassati per affrontare una notte intera di sonno. Soltanto facendo attenzione a tutta questa serie di particolari, si potrà effettivamente essere pronti per vivere un momento di sonno tranquillo e sereno e soprattutto per andare a letto presto. È importante per il proprio metabolismo rispettare gli orari di giorno e quelli di notte, separando i due ruoli e garantendo al corpo l’adeguato momento di riposo di cui effettivamente ha bisogno per riprendersi dopo un’intensa giornata di attività.

