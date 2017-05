Cosa vedere nel quartiere dell’EUR a Roma?

Roma è una città che da sempre affascina le persone di tutto il mondo, vuoi per la sua storia millenaria vuoi per il considerevole numero di monumenti che in essa si possono visitare. Il quartiere dell’EUR, con i suoi monumenti di epoca fascista, è stato creato per accogliere le tante persone che si sarebbero recate a Roma per l’Esposizione Universale del 1942.

Scegliendo con cura la posizione del proprio hotel, per non perdere molto tempo negli spostamenti, è possibile riuscire a vedere tanti dei monumenti presenti in questo quartiere.

Che cosa vedere all’EUR?

Le cose da vedere in questo quartiere di Roma sono davvero molte, e quindi non ci sembra il caso di perdere tempo. Sicuramente il Palazzo della Civiltà del Lavoro e il Palazzo dei Congressi sono due dei monumenti più interessanti da visitare.

Costruiti e voluti da Mussolini, sono opere d’ingegneria di notevole bellezza e interesse. Lo stile architettonico di questi due palazzi, molto simile anche se sono stati disegnati da due diversi architetti (Guerrini, La Padula e Romano per il Palazzo della Civiltà del Lavoro e Adalberto Libera per il Palazzo dei Congressi) è tipico delle costruzioni degli anni del fascismo.

Linee squadrate e un forte senso di effetti ottici, che rendono ancora più possenti e grandiosi questi palazzi, erano utilizzati per ostentare la forza e la supremazia del partito di Mussolini. Sono ancora utilizzati per ospitare fiere, eventi e manifestazioni.

Tra le opere più recenti, tra tutte quelle che è possibile vedere nel quartiere dell’EUR, non possiamo dimenticarci dell’obelisco moderno di Arnaldo Pomodoro. I bassorilievi presenti sui suoi lati e la sua imponente altezza lo rendono una presenza viva di questo quartiere. Sempre più turisti decidono di immortalare quest’opera in un loro selfie.

Il Planetario è un’altra delle attrazioni che riscuote sempre interesse da parte dei turisti che si trovano in questo quartiere. Le proiezioni che si possono ammirare sulle volte delle sale lasciano senza parole per la nitidezza delle immagini e per l’atmosfera che sono in grado di creare. Per chi vuole trascorrere del tempo in un’atmosfera quasi surreale, il planetario è sicuramente il luogo ideale, dove fermarsi.

Per chi si trova a Roma con i propri figli e vuole fargli vivere un’elettrizzante esperienza nella natura, l’EUR Park Adventure è sicuramente una delle scelte migliori da fare. Immersi in una natura selvaggia, i bambini e gli adulti hanno la possibilità di percorrere i percorsi del parco.

Dove soggiornare a Roma EUR?

Quando ci si trova a soggiornare in questa metropoli italiana, non si riesce sempre a visitare tutto quello che si era messo in conto. Proprio per questo, avere un hotel ben collegato ai mezzi di trasporto è importante per riuscire a massimizzare il proprio tempo. Il JC Hotel, uno degli hotel Roma sud con il miglior rapporto qualità/prezzo, è sicuramente una delle scelte migliori da fare. Le spaziose stanze dotate di tutti i comfort, una ricca colazione, i servizi messi a disposizione degli ospiti e la sua posizione ideale per muoversi sia con i mezzi pubblici che con il proprio mezzo sono l’ideale per farvi trascorrere una vacanza indimenticabile.

Il considerevole numero di recensioni reali, presenti nei portali come Tripadvisor e Booking.com, sono la prova che migliaia di viaggiatori accolti in questa struttura hanno gradito soggiornarvi. Perché non dovreste scegliere anche voi questo hotel a Roma per il vostro viaggio nella capitale d’Italia?