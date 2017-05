Antonello Venditti in concerto a Sassari

Antonello Venditti il 27 maggio sarà a Sassari per un concerto completamente gratuito. È l’ospite d’onore della decima edizione dei festeggiamenti organizzati dall’associazione culturale santa Rita che ogni anno si tengono a Li Punti in onore della santa. Il cantautore romano e 20 musicisti provenienti da tutta Italia saliranno sul palco alle 21.30 e animeranno piazza Camboni con canzoni che sono entrate ormai nella storia della musica, con un repertorio che varia dai temi più leggeri e romantici a quelli dell’impegno sociale. L’evento è patrocinato dal Comune ed è inserito nel Maggio sassarese.

LEGGI ANCHE: Sassari è nel Guinness dei Primati per l’arrostita più lunga del mondo

Anche quest’anno è assicurato uno spazio per i disabili che potranno godersi così il concerto. Il comitato organizzatore allestirà inoltre dal primo pomeriggio stand gastronomici e punti di ristoro. Per finanziare l’evento, l’associazione ha anche previsto una lotteria: con un biglietto, del costo di 2,50 euro, si potrà partecipare all’estrazione di dieci premi, tra cui un fine settimana per due persone in una località sarda. Oltre al patrocinio del Comune di Sassari, quest’anno i festeggiamenti per santa Rita hanno potuto contare sul contributo di aziende e privati.