Prestiti Inpdap: come finanziare l’acquisto dell’auto?

I prestiti Inpdap possono essere utilizzati anche per l’acquisto della propria auto, sia nuova che usata, purché il richiedente risponda a dei requisiti minimi richiesti dalla legge.

Per richiedere i prestiti Inpdap bisogna essere dipendenti statali, pubblici o pensionati Inps, avere un contratto a tempo indeterminato, determinato con vincoli o il cedolino della pensione ed essere iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni sociali e creditizie.

Piccoli prestiti Inpdap per l’acquisto dell’auto

I piccoli prestiti Inpdap sono dei prestiti concessi dall’Inps a condizioni agevolate, da un minimo di una mensilità rimborsabile in 12 mesi fino ad un massimo di 4 mensilità rimborsabili in 48 mesi.

Inoltre in caso non si abbiano in corso ulteriori trattenute sullo stipendio o sulla pensione è possibile ottenere il raddoppio delle mensilità, fino ad un massimo di 8 mensilità rimborsabili in 48 mesi (prestiti quadriennali).

I prestiti Inpdap possono essere usati anche per l’acquisto della propria auto visto che non viene richiesta alcuna motivazione, purché la rata mensile non superi il vincolo del 20% dello stipendio o della pensione netti.

LEGGI ANCHE: Prestiti Findomestic: finanziamenti personali online

Si tratta di prestiti con un tasso annuale nominale (TAN) agevolato del 4,25% fisso, al quale bisogna aggiungere uno 0,5% per le spese d’amministrazione dell’Inps e un contributo al Fondo Rischi variabile a seconda dell’età del richiedente e della durata del prestito, dallo 0,17% all’1,20%.

Per richiedere un prestito Inpdap per l’acquisto dell’auto è necessario compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Inps e inviarlo tramite la propria Amministrazione di competenza presso gli uffici dell’Istituto di Previdenza Sociale.

Chi può richiedere i piccoli prestiti Inpdap

I piccoli prestiti Inpdap possono essere richiesti dai dipendenti pubblici, statali e dai pensionati amministrati dall’Inps, purché iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni sociali e creditizie (Fondo Credito).

I dipendenti pubblici e privati con contratto a tempo determinato possono accedere ai piccoli prestiti, con la limitazione che la durata del prestito non superi quella del proprio contratto di lavoro.

Prestiti pluriennali Inpdap per l’acquisto dell’auto

Un altro modo per accedere a finanziamenti agevolati per l’acquisto della propria auto è quello dei prestiti pluriennali, dei prestiti vincolati alla cessione del quinto fino ad un massimo del 20% dello stipendio o della pensione.

I prestiti pluriennali necessitano di una motivazione certificata che andrà fornita insieme alla richiesta di prestito direttamente presso l’Inps, quindi in questo caso sarà necessario un preventivo di acquisto dell’auto rilasciato e firmato dal concessionario.

I prestiti pluriennali vantano un TAN del 3,5%, più uno 0,5% per le spese amministrative dell’Inps ed un contributo al Fondo Rischi, da un minimo dello 0,96% ad un massimo del 2,28%.

I prestiti pluriennali possono essere rimborsabili in 60 mesi (prestiti quinquennali) o in 120 mesi (prestiti decennali), e in caso di acquisto di autovettura il tetto massimo finanziabile è di 20.000 euro.

Chi può richiedere i prestiti pluriennali Inpdap

I prestiti pluriennali Inpdap possono essere richiesti dai dipendenti pubblici, statali e dai pensionati, purché iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni sociali e creditizie da almeno 4 anni e con almeno 48 mesi d’anzianità di servizio.

I dipendenti con contratto a tempo determinato possono accedere ai prestiti pluriennali solo in caso che la durata del prestito sia inferiore a quella della scadenza del proprio contratto di lavoro, che deve essere di almeno 36 mesi.

LEGGI ANCHE: Come funzionano i prestiti con cessione del quinto

Come richiedere i prestiti agevolati Inpdap per l’acquisto dell’auto

Per richiedere un prestito Inpdap i dipendenti pubblici e statali devono scaricare l’apposito modulo dal portale dell’Inps, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo tramite la propria Amministrazione di competenza esclusivamente per via telematica.

I pensionati Inps invece possono scegliere se effettuare la procedura telematica da soli sul sito dell’Inps tramite il proprio codice fiscale e il PIN dispositivo, attraverso il Contact Center dell’Istituto (803.164 da fisso o 06.164164 da mobile) o usufruendo dei servizi dei patronati di zona, in questo caso senza PIN personale.

Conclusioni

I dipendenti pubblici e statali e i pensionati Inps possono usufruire dei prestiti agevolati Inpdap per l’acquisto della propria auto nuova, purché iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni sociali e creditizie.

Si possono richiedere piccoli prestiti fino ad 8 mensilità rimborsabili in 48 mesi o prestiti pluriennali, con un tetto di 20.000€ rimborsabili in 60 o 120 mesi con un TAN del 3,5%.

Anche i lavoratori pubblici e statali con contratto a tempo determinato possono richiedere un prestito agevolato Inpdap per l’acquisto dell’auto, ma in questo caso la durata del prestito deve essere inferiore alla scadenza del proprio contratto di lavoro.