Cavalcata Sarda 2017: modifiche alla viabilità di Sassari dal 19 al 21 maggio

Da venerdì 19 maggio a Sassari si terranno una serie di eventi che culmineranno nella 68esima edizione della Cavalcata Sarda. Per consentire lo svolgimento di tutti gli appuntamenti sono previste modifiche alla viabilità. Venerdì 19 maggio dalle 8.00 alle 24.00 è istituito il divieto di transito e di fermata, eccetto i veicoli in uscita dal parcheggio interrato, nelle corsie laterali di piazza Fiume. Dalle 8.00 di sabato alle 24.00 di domenica 21 maggio in piazza d’Italia, nei portici Bargone e Crispo e in via Moleschott è istituito il divieto di transito e di fermata.

Dalle 8.00 di sabato a mezzanotte di domenica sono vietati il transito e la sosta in piazza d’Armi, via Asproni, corso Margherita di Savoia, tra via Asproni e via Manno, corso Berlinguer, via Manno, tra via Enrico Costa e corso Cossiga e in quest’ultimo, tra corso Berlinguer e via Asproni, via Mazzini, tra corso Cossiga e via Enrico Costa, via Monsignor Masia, via Ozieri (è consentito il traffico locale in senso ascendente), via Enrico Costa, viale Mancini, tra viale Italia e corso Berlinguer, e in via Carlo Alberto.

Fermata vietata anche in via Cavour, tra via Asproni e via Manno. Dalle 16.00 di sabato 20.00 a mezzanotte di domenica è prevista l’inversione del senso di marcia nel tratto di viale Italia compreso tra corso Margherita di Savoia e viale Mancini; nello stesso periodo corso Margherita di Savoia, tra viale Italia e l’ingresso del parcheggio interrato dell’emiciclo Garibaldi, sarà percorribile in senso ascendente.

Durante la sfilata della Cavalcata Sarda non sarà possibile accedere o uscire dai parcheggi interrati dell’emiciclo Garibaldi e di piazza Fiume. Dalle 5.00 di domenica 21 maggio e sino al termine della sfilata sono vietati il transito e la sosta lungo tutto il percorso: in corso Cossiga, via Asproni, via Roma, piazza d’Italia, portici Bargone e Crispo, via Cagliari, via Brigata Sassari, viale Italia, viale Mancini, corso Berlinguer, viale Dante. È inoltre vietato il transito in via Masia, via Deffenu, viale Dante, via Enrico Costa, via Zanfarino, via Sanna, via Bellieni, via Spano, via Cavour, piazza Castello dall’intersezione con largo Cavallotti, via Brigata Sassari, via Porcellana, viale Mancini, via dei Mille.

Dalle 6.00 di domenica fino al passaggio dei cavalli, è vietata la sosta in via Rockfeller, via Rizzeddu, piazza Ruiu e via Deffenu, via Pasquale Paoli e via Parigi. Dalle 6.00 a mezzanotte di domenica l’area centrale di piazzale Segni è riservata al parcheggio degli autobus dei gruppi folkloristici. Nelle stesse ore in via Predda Niedda (area fronte cimitero) è autorizzata la sosta dei bus turistici.