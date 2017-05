Kitesurf e windsurf a Punta Pellaro: dove alloggiare

Punta Pellaro (Reggio Calabria) rappresenta ormai da diverse decadi un punto di riferimento per gli sportivi che amano kitesurf e windsurf. Stiamo parlando di un’ambientazione che ha le caratteristiche perfette per la pratica di questi sport, considerato che per circa 300 giorni l’anno il vento è il protagonista assoluto da queste parti. Le condizioni climatiche e ambientali, in genere, costituiscono dunque uno dei motivi principali per i quali windsurfers e kitesurfers scelgono la spiaggia di Punta Pellaro per i loro svaghi. (Tutte le info sul sito http://www.pellaro.net/).

Secondo le ultime stime, ogni anno e da circa tre decadi a questa parte sono migliaia gli sportivi e appassionati che da varie parti d’Italia, ma anche d’Europa, scelgono di fare windsurf a Punta Pellaro. Altrettanti sono coloro i quali decidono di sbarcare nella provincia di Reggio Calabria per fare kitesurf a Punta Pellaro. Insomma, il piatto è talmente ricco che da anni operano ottime scuola di kite. Per farla breve, esperti o neofiti, da queste parti c’è una soluzione per tutti, grazie alla presenza di istruttori qualificati pronti a seguire passo dopo passo anche chi si avvicina per la prima volta a questo sport.

Lo stesso discorso vale sostanzialmente per il windsurf: le scuole presenti a Pellaro si rivolgono sia ai giovani che ai meno giovani, con gruppi di training e manifestazioni sportive di ogni genere. Il tutto condito da un contesto e da attrezzature di qualità in grado di servire un pubblico con le esigenze più variegate. Un’offerta sportiva di così ampia portata ha inevitabilmente contribuito ad un importante sviluppo delle strutture ricettive. Chi cerca alloggi a Punta Pellaro, infatti, non ha che l’imbarazzo della scelta, poiché molte strutture hanno rinnovato e adattato la propria offerta alla domanda dei turisti che in diversi periodi dell’anno scelgono questa destinazione per la loro pratica sportiva.

Chi cerca una vacanza all’insegna dello sport, dell’avventura e al contempo del relax, troverà a Pellaro bed and breakfast adatti ad ogni esigenza. Oltre a kitesurf e windsurf, la zona è nota per la possibilità di effettuare immersioni soprattutto nelle suggestive zone antistanti al torrente Fiumarella e la Secca di Pellaro. Anche per i sub, dunque, non manca un’offerta di b&b convenienti a Pellaro, ubicati sia sul mare che sulle colline antistanti. Muoversi in un paesaggio così variegato e suggestivo non sarà comunque un problema, poiché è in funzione un servizio bus capillare. Chi sbarca a Reggio Calabria, non dovrà fare altro che consultare gli orari Atam per Pellaro e partire per l’avventura.