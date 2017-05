Sassari è nel Guinnes dei Primati per l’arrostita più lunga del mondo

Si è conclusa oggi, domenica 14 maggio, la quattro giorni di eventi totalmente gratuiti che hanno accompagnato l’apertura del nuovo punto vendita di Mondo Convenienza a Sassari. Lo store di Predda Niedda – un’area di 3mila metri quadri con 120 stand espositivi tra cucine, soggiorni, camere, camerette, bagni e divani – è stato inaugurato ufficialmente giovedì 11 maggio alle 9.30 ed è il trentaseiesimo punto vendita dell’azienda che nel 2016 ha fatturato oltre un miliardo di euro.

Un gruppo in crescita, dunque, che per l’apertura dello store sassarese – tra costruzione, personale, attrezzature e campagna di promozione – ha investito sette milioni di euro creando in totale 140 posti di lavoro.

Una campagna di promozione capillare su tutto il territorio sardo e un programma di eventi inaugurato con il concerto dei Tazenda e culminato con l’assegnazione del Guinnes World Record per l’arrostita più lunga del mondo: 40 ore di grigliata no stop, guidata dallo chef sardo Gianfranco Pulina del ‘Golden Gate’ di Bortigiadas, che ha visto la partecipazione di oltre settemila persone.

Il record è stato assegnato ufficialmente alle 12.17 di oggi 14 maggio per aver servito senza soluzione di continuità a un pubblico numeroso e costante, che a qualsiasi ora del giorno e della notte si è messo in fila per assaggiare quattro diversi tagli di carne.

Ed è proprio la partecipazione collettiva al Guinness World Record il dato più curioso e divertente di tutta l’organizzazione messa in piedi da Mondo Convenienza per festeggiare l’inaugurazione del suo primo punto vendita in Sardegna.

“Un modo simpatico e originale – spiegano dall’azienda – di entrare in contatto con il territorio e valorizzarne le tradizioni, promuovendo attraverso il tentativo di record le peculiarità di Sassari e le sue straordinarie bellezze naturali, architettoniche e artistiche”.

E i sassaresi hanno risposto partecipando a migliaia a un’impresa che consentirà alla città di godere di una importante occasione di visibilità e notorietà.