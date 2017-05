Internazionali tennis di Roma 2017 al via: tutte le info

Prenderà il via oggi 10 maggio 2017 la 74esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, l’attesissimo evento organizzato da Federazione Italiana Tennis e da Coni Servizi SpA. In realtà il giorno 7 maggio si è dato il via al tabellone principale delle pre-qualificazioni agli internazionali BNL d’Italia 2017. Un format ormai consolidato, lanciato dalla FIT nel 2011 per offrire a tutti i suoi tesserati, anche quelli senza classifica, l’opportunità di giocarsi la qualificazione alla manifestazione tennistica più importante d’Italia.

Federer e Serena Williams assenti, attesa per il ritorno della bella Maria

Lo scorso anno lo scozzese Andy Murray vinse il prestigioso torneo, trionfando in finale contro il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-3 6-3. Nel tabellone femminile, invece, fu Serena Williams a conquistare la vittoria grazie al successo in finale contro la connazionale Madison Keys con il punteggio di 7-6 6-3. Proprio in campo femminile cresce l’attesa per il debutto della russa Maria Sharapova. La bionda tennista ha ricevuto la wild card dopo la squalifica per doping e potrà quindi tentare di conquistare la sua quarta vittoria agli Internazionali di tennis a Roma, dopo i successi nel 2011, 2012 e 2015. Grandi assenti Roger Federer (che ha annunciato di aver bisogno di una lunga pausa dopo l’intenso inizio del 2017 nel quale ha già vinto l’Australian Open, l’Indian Well e il Miami) e Serena Williams, a causa della gravidanza. Per l’Italia le speranze hanno il volto di Fabio Fognini per gli uomini e Roberta Vinci per le donne. All’evento parteciperanno anche Andreas Seppi e Simone Bolelli tra gli uomini, Sara Errani e Francesca Schiavone tra le donne. Non ci resta che sperare in un trionfo azzurro sotto il cielo di Roma, anche se le quote degli esperti sul tennis di Sky Bet Italia prevedono come vincitori i soliti volti noti.

Come seguire gli Internazionali BNL d’Italia di tennis

Chi non potrà recarsi a Roma, potrà seguire il Masters 1000 di Roma seduto comodamente sul divano di casa visto che il torneo sarà trasmesso da Sky Sport che ha garantito oltre 95 ore di diretta televisiva. Il torneo femminile, invece, andrà in onda su Supertennis, il canale satellitare della Federazione Italiana Tennis. Inoltre, collegandosi sul sito di Supertennis, sarà possibile seguire i match femminile anche in diretta streaming. Anche il torneo maschile sarà disponibile in versione streaming sulla piattaforma SkyGo.

Dove acquistare i biglietti

Per chi ha la possibilità di essere a Roma durante gli Internazionali di Tennis, è possibile acquistare i biglietti su TicketOne. I prezzi variano a seconda dell’orario prescelto. Quelli del 14 maggio delle ore 9.45 costeranno 20,40 euro per il Foro Italico Ground. Quelli delle 10.45 per il Foro Italico Next Gen Arena costeranno invece 28,60 euro, mentre quelli per il Foro Italico Campo Centrale delle 11.45 costeranno 34,10 euro.

Come raggiungere il Foro Italico

Il punto di riferimento più vicino al Parco del Foro Italico dove si svolgono gli Internazionali di tennis è il capolinea bus e tram di piazza Mancini. Da lì, attraversando il lungotevere dal Ponte Duca D’Aosta o il Ponte della Musica si raggiunge uno degli ingressi dell’impianto. Inoltre, dalla stazione Termini, si può raggiungere il Foro Italico con la Metro A fino a Piazza del Popolo e da lì prendere il tram 2 fino al capolinea di piazza Mancini.