Festa dell’Europa a Cagliari: tutti gli appuntamenti alla MEM

Riflettori puntati sulla MEM – Mediateca del Mediterraneo in via Mameli 164 a Cagliari, che venerdì 12 maggio a partire dalle 9.30 diventerà il centro dei festeggiamenti in onore dell’Europa.

Con la collaborazione dello Sportello Informa & Orienta, dell’Ufficio Europe Direct della Regione Sardegna e dell’RTI che gestisce i servizi dell’Archivio Storico e del Sistema Bibliotecario Comunale, è stata organizzata la Festa dell’Europa per l’anno 2017 per celebrare la pace e l’unità nel Vecchio Continente, nella data dell’anniversario della dichiarazione di Schuman.

Si parte alle 9.30 con l’apertura ufficiale della giornata, per poi proseguire fino alle 13.00 con i festeggiamenti dedicati alle scuole e a tutti i cittadini, con quiz, presentazioni e piccoli giochi. Dopo la pausa pranzo, si riprende dalle 15.00 alle 17.00 con un seminario informativo sulla mobilità europea.

Nel corso della giornata, negli spazi della Mediateca del Comune di Cagliari, saranno presenti diversi espositori con libri, fumetti e documentazione tematica, che potranno essere consultati o presi in prestito.