Il Giro d’Italia arriva a Cagliari: tutte le modifiche al traffico per il 7 maggio

Arriva domenica 7 maggio a Cagliari la terza tappa del 100° Giro d’Italia, dopo la partenza in mattinata da Tortolì e un percorso di 148 chilometri. L’arrivo dei ciclisti e dei team, dopo una tappa sostanzialmente pianeggiante, è previsto lungo la via Roma, in centro città, al termine degli ultimi 10 chilometri perfettamente pianeggianti su strade a carreggiata larga con numerose rotatorie e con un rettilineo finale di 800 metri. In territorio cittadino ciclisti e ammiraglie percorreranno viale Lungo Saline, viale Poetto, viale Campioni d’Italia 1969-1970, viale Diaz e appunto la via Roma. Cagliari è per la quarta volta, nella storia centenaria del Giro, arrivo di tappa.

Per l’allestimento della zona del traguardo e del villaggio del Giro e per consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione, che per la Sardegna e Cagliari costituisce una importantissima vetrina internazionale, si rendono necessarie modifiche al traffico che interesseranno diverse zone della città a partire dalla giornata di sabato 6 aprile.

Il suggerimento, come nelle altre occasioni di eventi di portata internazionale che hanno coinvolto la città, è quello di utilizzare l’auto privata solo se indispensabile. Il Ctm sta nel frattempo predisponendo servizi alternativi ai normali percorsi per garantire gli spostamenti sui mezzi pubblici.

In particolare per la giornata di domenica, tra le 14.00 e le 19.00, sarà istituito il divieto di transito in tutte le vie direttamente e indirettamente interessate dal percorso di gara. Sarà quindi difficoltoso spostarsi dal Poetto verso la città e viceversa: il suggerimento, per i residenti della zona e per i frequentatori della spiaggia, è quello di organizzare gli spostamenti in tempo.

Di seguito tutte le modifiche al traffico previste nell’ordinanza del servizio Mobilità del Comune.

Divieti di sosta con rimozione forzata

A partire dalle 8.00 di sabato 6 maggio e sino alle 24.00 di domenica 7 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della corsia centrale di via Roma (ex giardinetti) e in piazza Anselmo Contu; a partire dalle 14.00 di sabato 6 lo stesso divieto interesserà anche la via Roma lato Portici, su entrambi i lati, nel tratto da piazza Amendola al Largo Carlo Felice.

Dalle 24.00 di sabato 6 sino alle 24.00 di domenica 7 maggio, sarà presente il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Poetto (tratto piazza Arcipelaghi-Via Tramontana), in viale Diaz (nel tratto tra piazza Manlio Scopigno e piazza Amendola), in vico I° La Playa, nell’area recintata adibita a parcheggio Regione Sardegna, in viale La Playa (tratto tra via Sassari-vico I° La Playa).

Domenica 7 il divieto di sosta sarà esteso, a partire dalle 6.00 del mattino e sino alla mezzanotte, anche al Largo Carlo Felice nel tratto tra via Mameli e via Roma. A partire dalle 8.00 e sino alle 19.00 stesse prescrizioni in via Sassari (tratto via Roma-viale La Playa), in piazza Matteotti e nella traversa I° La Playa (nel tratto tra viale La Playa e via Riva di Ponente) su ambo i lati.

Nella carreggiata adiacente ai villini nel viale Lungo Saline, nel tratto tra piazza Arcipelaghi e via Gorgona, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto ai villini stessi, dalle ore 8.00 alle 19.00 di domenica 7 maggio.

Divieti di transito

Anche in questo caso i primi divieti saranno istituiti dal giorno prima dell’arrivo di tappa. In particolare, dalle 20.00 di sabato 6 e sino alle 24.00 di domenica 7 è previsto il divieto di transito nella corsia centrale e nella corsia riservata ai bus e ai taxi in via Roma.

A partire dalle 5.00 del mattino di domenica 7 maggio, sempre sino alle 24.00, il divieto di transito sarà esteso alle seguenti vie: via Roma, nella carreggiata lato Portici (nel tratto tra Piazza Amendola e il Largo Carlo Felice) e in piazza Anselmo Contu; viale Regina Margherita (nel tratto tra via Sardegna e via Roma); via Porcile (nel tratto tra via Cavour e via Roma); via Concezione (tratto tra via Sardegna e via Roma); via Dei Mille (tratto tra Via Sardegna e via Roma); via Barcellona (tratto tra via Sardegna e via Roma); via Napoli (tratto tra via Sardegna e via Roma); via Baylle (tratto tra via Mercato Vecchio e via Roma).

Dalle 14.00 alle 19.00 il divieto di transito sarà istituito in tutte le vie interessate dal percorso di gara. Sarà infatti vietato percorrere in entrambi i sensi di marcia in via Lungo Saline sino a piazza Arcipelaghi; in viale Poetto (nel tratto tra piazza Arcipelaghi e viale Campioni d’Italia); in piazza Manlio Scopigno; in viale Diaz, (nel tratto tra piazza Manlio Scopigno e piazza Amendola; in via Roma; in via Sassari (tratto tra via Roma a viale La Playa); viale La Playa (tratto via Sassari-vico La Playa).

Stesso discorso (divieto di transito tra le 14.00 e le 19.00) in tutte le strade che intersecano il percorso di gara e in particolare: la bretella di collegamento dal Lungomare Poetto a via Lungo Saline; via dell’Idrovora; via Isola di San Pietro (tratto tra via Isola Serpentara e via Lungo Saline); via dei Tritoni (tratto tra via del Pozzetto e viale Poetto); via Marina Piccola (tratto tra Marina Piccola e piazza degli Arcipelaghi); via Levanzo (tratto via Gallinara-viale Poetto); via Pantelleria (solo per il senso di marcia direzione via Gallinara-viale Poetto); via Procida; via S’Arrulloni (tratto via del Sestante-viale Poetto); via Vergine di Lluc (tratto piazza San Bartolomeo-viale Poetto); via Grecale, (tratto via Levante–viale Poetto); via Tramontana (tratto via Noto-viale Poetto); via Tramontana (tratto viale San Bartolomeo-viale Poetto); bretella di collegamento tra la Via Amerigo Vespucci e la nuova rotatoria di San Bartolomeo; via dei Salinieri (solo in direzione di marcia via Freud- piazza Manlio Scopigno); via Cagna (in direzione di marcia via Curie-piazza Scopigno); via della Pineta (nel tratto via Venezia-piazza Manlio Scopigno, solo in direzione di marcia piazza Scopigno); via Rockefeller (nel tratto via Morgagni-viale Diaz, solo in direzione di marcia viale Diaz); via Monte Mixi (tratto via Rockefeller-viale Diaz); via Catania (tratto via Palermo-viale Diaz, solo in direzione di marcia viale Diaz); via degli Sport; via Siracusa (tratto via Palermo-viale Diaz); via Messina (tratto via Bolzano-viale Diaz); piazza Marco Polo, e in particolare tutte le bretelle affluenti in viale Diaz; via Caboto (tratto viale Salvatore Ferrara-viale Diaz); via Ancona (tratto via Brescia-viale Diaz); viale Cimitero (tratto viale Bonaria-viale Diaz); viale Bonaria (tratto via Barone Rossi-piazza Amendola); via Sonnino (tratto piazza Lippi-viale Diaz); via XX Settembre (tratto piazza Lippi-piazza Amendola); via Pirastu (tratto via Campidano- viale Diaz); viale Regina Margherita (tratto vico Regina Margherita-piazza Amendola, solo in direzione piazza Amendola); Largo Carlo Felice, (solo direzione di marcia piazza Yenne–via Roma); via Santa Margherita (solo direzione di marcia via San Giorgio-piazza Yenne); Piazza Yenne (solo senso di marcia direzione via Azuni-piazza Yenne; via Sassari (tratto via Crispi-via Roma); via Roma (tratto via Maddalena-via Sassari); via Riva di Ponente (tratto ss 195-via Molo Sant’Agostino); via Molo Sant’Agostino (tratto via Riva di Ponente-Lungomare New York 11 settembre 2001); Lungomare New York 11 settembre 2001 (tratto piazza Matteotti-piazza Deffenu).

Previsto poi il senso unico alternato, regolato da movieri del traffico, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 sempre di domenica 7, nel tratto tra piazza Arcipelaghi e via Gorgona, ad esclusione dei bus del CTM, dei taxi e degli autorizzati, nel Lungo Saline (carreggiata adiacente ai villini).

Direzioni obbligatorie

Percorsi alternativi saranno predisposti con l’istituzione di diverse direzioni obbligatorie nelle zone più direttamente interessate dal percorso di gara, tra le 14.00 e le 19.00: in particolare, Lungomare Poetto-via dell’Idrovora con direzione obbligatoria diritta; via Isola di San Pietro- via Isola Serpentara, direzione obbligatoria a sinistra; via Ischia-via Lungo Saline, direzione obbligatoria a destra; via Montecristo-via Lungo Saline, direzione obbligatoria a destra; via Gorgona-via Lungo Saline, direzione obbligatoria a destra; via del Pozzetto-via dei Tritoni, direzione obbligatoria a sinistra; via del Sole-via dei Tritoni, direzione obbligatoria a sinistra; via dei Tritoni-via del Sole, direzione obbligatoria a destra; via del Pozzetto-via Pantelleria, direzione obbligatoria diritta; via Favonio-via S’Arrulloni, direzione obbligatoria a sinistra; piazza San Bartolomeo-via Vergine di Lluc, direzione obbligatoria a sinistra; via Grecale-via Levante, direzione obbligatoria a destra; via Noto-via Tramontana: direzione obbligatoria a destra; via Tramontana-via Euro, direzione obbligatoria a sinistra; via San Bartolomeo-via Tramontana (rotatoria), direzione obbligatoria a sinistra; via Vespucci/bretella nuova rotatoria San Bartolomeo, direzione obbligatoria diritta; viale Campioni d’Italia-bretella via Fiorelli (rotatoria), direzione obbligatoria a destra; via dei Salinieri-via Freud, direzione obbligatoria a destra; via Cagna-via Curie, direzione obbligatoria a destra o a sinistra; via della Pineta-via Firenze, direzione obbligatoria a sinistra; via Palermo-via Catania, direzione obbligatoria a sinistra; via Agrigento-via Catania, direzione obbligatoria a destra; via Palermo-via Siracusa, direzione obbligatoria diritta o a destra; via Rockefeller-via Morgagni, direzione obbligatoria a destra; via Monte Mixi-via Rockefeller, direzione obbligatoria a destra; via Bolzano-via Messina, direzione obbligatoria a sinistra; via Caboto-piazza Marco Polo, direzione obbligatoria a sinistra; via Salvatore Ferrara-via Caboto, direzione obbligatoria diritta; via Taranto-via Ancona, direzione obbligatoria a sinistra; via Padova-via Ancona, direzione obbligatoria a destra; via Ancona-via Brescia, direzione obbligatoria a sinistra; via Bottego-viale Cimitero, direzione obbligatoria diritta o a destra; viale Bonaria-viale Cimitero, direzione obbligatoria a sinistra o diritto; viale Bonaria-viale Cimitero (lato Cimitero), direzione obbligatoria a destra; viale Cimitero-viale Bonaria: direzione obbligatoria a sinistra; via Sonnino-via Lanusei, direzione obbligatoria a destra; via Sonnino-via Giolitti, direzione obbligatoria a sinistra; via della Stazione Vecchia-viale Bonaria, direzione obbligatoria a destra; viale Bonaria-via Barone Rossi, direzione obbligatoria a destra; via dei Pisani-viale Regina Margherita, direzione obbligatoria a sinistra; via Eleonora D’Arborea-viale Regina Margherita, direzione obbligatoria a destra; piazza Costituzione-viale Regina Margherita (rotatoria), direzione obbligatoria a sinistra; via Campidano-via Pirastu, direzione obbligatoria diritto; via Mercato Vecchio-via Baylle, direzione obbligatoria a sinistra; via Cavour-via Porcile, direzione obbligatoria diritto; Largo Carlo Felice-via Crispi, direzione obbligatoria a destra; via Mameli-Largo Carlo Felice, direzione obbligatoria a sinistra; via Azuni- piazza Yenne, direzione obbligatoria a sinistra; via San Giorgio-via Santa Margherita, direzione obbligatoria a sinistra; Cammino Nuovo-via Santa Margherita, direzione obbligatoria a destra; via Crispi-via Sassari, direzione obbligatoria a destra; piazza del Carmine-via Sassari, direzione obbligatoria a sinistra; via Roma-via Maddalena, direzione obbligatoria a sinistra; via Riva di Ponente-viale La Playa (c/o distributore di carburante), direzione obbligatoria a sinistra.