Il Comune di Sassari aderisce al progetto “Nonni protagonisti”

A Sassari 10 tra nonni e nonne potranno mettere a disposizione dei bambini dei nidi comunali di via Cottoni e di via Madrid le proprie conoscenze e competenze e permettere ai piccoli di allacciare relazioni significative con altri adulti al di fuori della propria famiglia. Il Comune di Sassari ha infatti aderito al progetto “Nonni protagonisti”, promosso dalla cooperativa sociale Nuova Era onlus di Latina in collaborazione con le cooperative sociali Altri Colori di Frosinone e Samidad di Lanciano.

Si tratta di un percorso di volontariato della durata di 18 mesi rivolto a 30 over 65 tra Lazio, Sardegna e Abruzzo, che saranno selezionati e formati per poi prestare attività all’interno di strutture dedicate a utenze differenti. A Sassari saranno coinvolti 5 nonni per il nido di via Cottoni e altrettanti per quello di via Madrid. Le attività di volontariato termineranno a settembre 2018 e prevedono un rimborso spese.

Le persone interessate a partecipare all’iniziativa possono contattare i referenti al numero 3459441237. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Unicredit Foundation.